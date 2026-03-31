رحل تاركًا حزنًا لا يخففه إلا الإيمان.. هالة سرحان تنعي نجل محمود الورواري بكلمات مؤثرة

نعت الإعلامية هالة سرحان ، نجل الإعلامي محمود الورواري، ودعت له بالمغفرة والرحمة ، وأن يربط على قلب والده بالصبر .

وقالت سرحان ، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "بقلوب يعتصرها الألم، أتقدم بخالص العزاء والمواساة للإعلامي العزيز محمود الورواري في وفاة نجله الشاب، الذي رحل في ريعان شبابه، تاركًا حزنًا عميقًا لا يخففه إلا الإيمان بقضاء الله وقدره.

وتابعت: ‏لا توجد كلمات تُواسي قلب أبٍ فقد فلذة كبده، ولكنها سنة الحياة التي لا مفر منها.. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل شبابه في ميزان حسناته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء".

وأضافت : "‏اللهم اربط على قلب والده وأسرته، وألهمهم الصبر والسلوان، واجعل هذا المصاب العظيم رفعةً في الدرجات وتكفيرًا للذنوب.

كشف مصدر مقرب من عائلة الإعلامي محمود الورواري، في تصريح خاص لـ صدى البلد، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سبب وفاة نجله.

سبب وفاة نجل الورواري

وأكد المصدر أن ما نشرته بعض المواقع حول وفاة نجل الورواري نتيجة حادث سير في إنجلترا، عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأوضح المصدر أن الوفاة جاءت نتيجة تدهور الحالة الصحية له، حيث كان يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، وتعرض لمضاعفات شديدة أشبه بأعراض فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض حاد في الدورة الدموية، ووفاته هناك.

وطالب المصدر بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بالواقعة، احترامًا لمشاعر الأسرة في هذا الظرف الإنساني الصعب.