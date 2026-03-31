6 أطعمة مع البيض تضاعف استفادتك من "فيتامين د" .. اكتشفها

إضافة الدهون الصحية للقلب إلى وجبة تحتوي على البيض يمكن أن تساعد في تحسين امتصاص فيتامين د، إلى جانب تعزيز القيمة الغذائية العامة للوجبة.

ومن أبرز الخيارات البسيطة:

1. زيت الزيتون:

طهي البيض باستخدام زيت الزيتون أو إضافته على الخضروات المقدمة معه يمد الجسم بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية.

2. الأفوكادو:

تناول شرائح الافوكادو مع البيض، مثل إضافتها إلى خبز الحبوب الكاملة أو أطباق الإفطار، يوفر دهونًا صحية إلى جانب الألياف والبوتاسيوم.

3. المكسرات والبذور:

إضافة الجوز أو اللوز أو بذور الشيا أو بذور اليقطين إلى السلطة أو أطباق الحبوب مع البيض يعزز محتوى الوجبة من الدهون الصحية والمغذيات النباتية.

4. الأسماك الدهنية:

تناول البيض مع الاسماك الدهنية مثل السلمون أو السردين يوفر دهونًا مفيدة، بالإضافة إلى كمية إضافية من فيتامين د، مما يساعد على زيادة إجمالي المدخول منه.

5. زبدة المكسرات:

تناول خبز الحبوب الكاملة مع زبدة اللوز أو زبدة الفول السوداني بجانب البيض يحقق توازنًا جيدًا بين البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات.

6. منتجات الألبان:

إضافة الجبن أو الزبادى أو الجبن القريش إلى جانب البيض يمد الجسم بكمية من الدهون التي تدعم امتصاص فيتامين د، بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم، حتى في الأنواع قليلة الدسم.

