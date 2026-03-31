وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع بي بي الإنجليزية تعزيز أعمالها في مصر

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بوفد رفيع المستوى من شركة بي بي العالمية، برئاسة وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للشركة لشؤون الغاز والطاقة منخفضة الكربون بحضور قيادات الوزارة والشركة العالمية ، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”.

وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة، إلى جانب بحث خطط التوسع المستقبلية للشركة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشيدًا بالتعاون البناء مع شركة بي بي، ومؤكدًا أن رسائل الدولة بشأن سداد مستحقات الشركاء بنهاية يونيو المقبل تستهدف تعزيز الثقة، وتحفيز الشركات العالمية على زيادة أنشطتها وتوسيع استثماراتها في مصر.

من جانبه، أكد وليام لين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي بي، اعتزاز الشركة بشراكتها مع مصر، والتي أثبتت قوتها رغم التحديات، مشيرًا إلى اهتمام بي بي بالبرنامج الطموح الذي تنفذه الوزارة للتحول الرقمي الشامل في مختلف أنشطة القطاع، فضلًا عن دعم جهود تنويع مصادر الطاقة بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في المناطق البكر، حيث أبدى وفد بي بي تطلعه لمتابعة تطورات العمل في البحر الأحمر، مؤكدين أن الدعم الحكومي المستمر يسهم في تهيئة المناخ لتحقيق نجاحات جديدة، بما يدعم أهداف الجانبين في تأمين واستدامة موارد الطاقة