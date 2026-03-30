بمبادرة من شركة إيطالية.. وزيرا البترول والصحة يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة

على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولى للطاقة "ايجبس 2026"، شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للتأمين الصحى وشركة إينى الإيطالية لتطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة في إطار الدور المجتمعي للشركة في دعم قطاع الرعاية الصحية .

وتهدف الاتفاقية إلى دعم تطوير مستشفى هليوبوليس الجديدة للوصول إلى خدمات صحية متطورة، ورفع كفاءة البنية التحتية الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المشتركة.