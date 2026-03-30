توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز بين وزارة البترول في مصر ووزارة الطاقة والتجارة في جمهورية قبرص

شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، اليوم بالقاهرة، على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، توقيع اتفاق إطاري للتعاون والتكامل في مجال الغاز الطبيعي بين وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة في جمهورية قبرص، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة.

ووقّع الاتفاق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع نظيره القبرصي السيد مايكل داميانوس، وزير الطاقة.

ويهدف الاتفاق إلى تعظيم الاستفادة من موارد الغاز في جمهورية قبرص من خلال نقلها إلى جمهورية مصر العربية، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية.

كما يتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع الأطر والمبادئ المنظمة للتعاون بين الجانبين، والعمل على تنسيق المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية المشاركة في مشروعات الاستكشاف والإنتاج البحري قبالة السواحل القبرصية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود تحقيق أمن الطاقة، حيث يمثل خطوة هامه نحو توسيع الشراكة بين مصر وقبرص وفتح آفاق جديدة للتعاون في منطقة شرق المتوسط، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين