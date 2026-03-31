وزير البترول يبحث مع «يونايتد إنرجي» زيادة إنتاج النفط والغاز بالصحراء الغربية

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السيد سونج يو، الرئيس التنفيذين لمجموعة يونايتد إنرجي جروب، والمهندس كامل الصاوي، الرئيس الإقليمي للشركة لمنطقة أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» بحضور قيادات الوزارة .

وخلال اللقاء، تم استعراض أنشطة الشركة في مصر في مجال إنتاج البترول والغاز بمناطق الصحراء الغربية، حيث أعرب مسئولو الشركة عن تقديرهم لمناخ الاستثمار الحالي، والإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل التحديات ودعم أنشطة الشركات، مؤكدين حرصهم على تسريع وتيرة حفر الآبار بما يسهم في الوصول إلى احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الرائدة في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء لتطبيق حلول استخدام الطاقة الشمسية في العمليات التشغيلية، بما يسهم في خفض استهلاك السولار ورفع كفاءة التشغيل.