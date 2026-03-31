خبير مروري يوجه نصائح هامة لقائدي السيارات تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية

وجه اللواء أحمد هشام الخبير المروري، مجموعة من النصائح الهامة لمستخدمي الطرق السريعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى سوء الأحوال الجوية.

وأكد اللواء هشام خلال لقائه مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، على ضرورة التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل السفر، مثل فحص الفرامل، إطارات السيارة، مساحات الزجاج الأمامي، والتأكد من صلاحية طفاية الحريق. كما نصح بعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم وضع الأطفال في المقعد الأمامي.

وأشار إلى أن السرعة يجب أن تخفض بشكل ملحوظ مع سوء الأحوال الجوية، حيث ينصح بالقيادة بسرعة لا تتجاوز 30 كم/س في المدن و70 كم/س على الطرق السريعة كما حث على زيادة المسافة بين السيارات لتقليل خطر الحوادث.

وأفاد اللواء أحمد هشام أنه يجب على المواطنين الاحتفاظ بأرقام الطوارئ التي تشمل: 136 لمحافظة القاهرة، 114 لمحافظة الجيزة كما أكد على استعدادات الدولة من خلال خدمات مرورية مكثفة وأوناش ومساعدات فنية لضمان سير حركة المرور بسلاسة.