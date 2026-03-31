قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب قانون إعدام الأسرى.. فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية
حماس: إقرار قانون إعدام الأسرى محاولة لتصفية القضية
براءة فريال يوسف من سب وقذف الفنانة نادية الجندي
تفاصيل تحركات الأهلي للتعاقد مع إبراهيم عادل.. خطوة واحدة ينتظرها المارد الأحمر
وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا
قفزة جديدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
تشكيل منتخب مصر وإسبانيا المتوقع قبل موقعة الليلة
تراجع 50%.. انفراجة مرتقبة في أسعار الخضراوات الفترة المقبلة
لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام مصر استعدادا لكأس العالم 2026
هل يجب تبييت النية في صيام الأيام البيض؟.. أمين الفتوى يجيب
الخارجية الإندونيسية: العمليات الإسرائيلية بلبنان تعرض اليونيفيل لخطر جسيم
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

وفر فلوسك في دقيقة.. عادة بسيطة تقلل استهلاك الكهرباء يوميًا

أسماء عبد الحفيظ

في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء أصبح الكثيرون يبحثون عن طرق بسيطة وفعالة لتقليل الفاتورة الشهرية دون التأثير على نمط حياتهم اليومي والمفاجأة أن هناك عادة صغيرة يمكن أن توفر لك جزءًا كبيرًا من استهلاك الكهرباء إذا التزمت بها بشكل يومي

ما هي العادة التي توفر الكهرباء

قال محمد أحمد مهندس الطاقة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العادة ببساطة هي فصل الأجهزة الكهربائية من المصدر بعد استخدامها وعدم تركها على وضع الاستعداد لأن الكثير من الأجهزة تستهلك كهرباء حتى وهي مغلقة ظاهريًا مثل التلفزيون والريسيفر والشواحن وأجهزة الكمبيوتر.

هذه العادة قد تبدو بسيطة لكنها تؤثر بشكل كبير على الفاتورة مع مرور الوقت.

لماذا تستهلك الأجهزة كهرباء وهي مغلقة

الأجهزة الحديثة تحتوي على ما يسمى بوضع الاستعداد وهو يسمح للجهاز بالعمل بسرعة عند تشغيله مرة أخرى لكنه في المقابل يستهلك طاقة بشكل مستمر دون أن تشعر لذلك فإن ترك الأجهزة متصلة بالكهرباء طوال اليوم يضاعف الاستهلاك دون داع

أكثر الأجهزة استهلاكًا في وضع الاستعداد

هناك أجهزة تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء حتى وهي غير مستخدمة مثل التلفزيون خاصة الشاشات الحديثة أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الشواحن المتروكة في الكهرباء الميكروويف الذي يحتوي على شاشة رقمية أجهزة التكييف في بعض الحالات

خطوات عملية لتقليل استهلاك الكهرباء

  • ابدأ بفصل الأجهزة غير المستخدمة خاصة أثناء النوم أو عند الخروج من المنزل
  • استخدم مشترك كهرباء يحتوي على زر إغلاق لتتمكن من فصل أكثر من جهاز بسهولة
  • تجنب ترك الشواحن في الكهرباء بعد اكتمال الشحن
  • حاول الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال النهار لتقليل استخدام اللمبات
  • قم بإطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة

هل الفرق فعلا ملحوظ

نعم الفرق قد يكون كبيرًا خاصة عند الالتزام بهذه العادة يوميًا لأن الاستهلاك الصغير المستمر يتحول مع الوقت إلى رقم كبير في الفاتورة الشهرية وقد تصل نسبة التوفير إلى عشرين في المئة أو أكثر في بعض المنازل

نصائح إضافية لتوفير الكهرباء

  • اختيار أجهزة كهربائية موفرة للطاقة عند الشراء
  • ضبط درجة حرارة التكييف على مستوى معتدل
  • تنظيف فلاتر التكييف بشكل دوري لزيادة كفاءته
  • تشغيل الغسالة بكامل حمولتها بدلًا من تشغيلها أكثر من مرة

تأثير التوفير على ميزانيتك

تقليل استهلاك الكهرباء لا ينعكس فقط على الفاتورة بل يساعد أيضًا في تحسين إدارة المصروفات الشهرية ويمكن استغلال الأموال التي تم توفيرها في أشياء أكثر أهمية مثل التعليم أو الصحة أو الادخار.

