الالتهاب الرئوي..مرض يهدد حياة كبار السن اعرف طرق العلاج والوقاية

يعد الالتهاب الرئوي من أخطر الأمراض التي قد تصيب كبار السن خاصة مع ضعف الجهاز المناعي لديهم ومع وجود أمراض مزمنة مثل السكري أو أمراض القلب أو الضغط لذلك فإن التعامل السريع مع هذا المرض قد يكون مسألة حياة أو موت في بعض الحالات

ما هو الالتهاب الرئوي عند كبار السن؟

قال الدكتور محمد سعد أخصائي الصدر، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين وتؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية وامتلائها بالسوائل أو الصديد مما يسبب صعوبة في التنفس وقد يكون السبب بكتيريا أو فيروس أو فطريات ويكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بسبب ضعف المناعة والتقدم في العمر

أعراض الالتهاب الرئوي عند كبار السن

تختلف الأعراض من شخص لآخر لكن هناك علامات شائعة يجب الانتباه لها مثل السعال المستمر المصحوب ببلغم أو بدونه ارتفاع درجة الحرارة الشعور بضيق في التنفس ألم في الصدر خاصة عند التنفس أو السعال الشعور بالإرهاق الشديد فقدان الشهية وفي بعض الحالات قد يحدث ارتباك ذهني خاصة لدى كبار السن

أسباب زيادة خطورة المرض

هناك عوامل تجعل الالتهاب الرئوي أكثر خطورة عند كبار السن مثل التدخين ضعف الجهاز المناعي الإصابة بأمراض مزمنة قلة الحركة أو البقاء لفترات طويلة في السرير وكذلك سوء التغذية كل هذه العوامل تزيد من احتمالية الإصابة وتفاقم الحالة

طرق علاج الالتهاب الرئوي

يعتمد العلاج على سبب العدوى وشدتها وحالة المريض الصحية بشكل عام

في حالة العدوى البكتيرية يتم استخدام المضادات الحيوية المناسبة حسب توجيهات الطبيب ويجب الالتزام بالجرعة كاملة حتى لو تحسنت الأعراض

أما في حالة العدوى الفيروسية فيتم الاعتماد على الراحة وشرب السوائل وبعض الأدوية التي تخفف الأعراض مثل خافضات الحرارة

في الحالات الشديدة قد يحتاج المريض إلى دخول المستشفى لتلقي الأكسجين أو السوائل عن طريق الوريد أو حتى أجهزة التنفس الصناعي في بعض الحالات الحرجة

دور التغذية في العلاج

تلعب التغذية دورا مهما في سرعة التعافي حيث يحتاج الجسم إلى بروتينات وفيتامينات لتعزيز المناعة لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والدجاج والبيض إلى جانب الخضروات والفواكه التي تحتوي على فيتامين سي كما يجب شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف

الراحة والمتابعة الطبية

الراحة التامة من أهم عوامل الشفاء حيث يحتاج الجسم إلى الطاقة لمحاربة العدوى كما يجب متابعة الحالة مع الطبيب بشكل مستمر خاصة إذا لم تتحسن الأعراض خلال أيام قليلة أو إذا ساءت الحالة

الوقاية من الالتهاب الرئوي

الوقاية دائما أفضل من العلاج ويمكن تقليل خطر الإصابة من خلال الحصول على اللقاحات مثل لقاح الإنفلونزا والالتهاب الرئوي خاصة لكبار السن

كما يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار وتجنب الاختلاط مع المصابين بالأمراض التنفسية والابتعاد عن التدخين.

متى يجب التوجه إلى الطبيب فورا

يجب عدم التهاون مع الأعراض خاصة لدى كبار السن والتوجه إلى الطبيب فورا في حالة صعوبة التنفس الشديدة أو استمرار الحمى أو الشعور بآلام قوية في الصدر أو حدوث ارتباك مفاجئ.