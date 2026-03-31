إلهام أبو الفتح
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تفاصيل تحركات الأهلي للتعاقد مع إبراهيم عادل.. خطوة واحدة ينتظرها المارد الأحمر

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

يشهد النادي الأهلي حالة من النشاط المكثف خلف الكواليس في إطار السعى لاعادة الاستقرار من جديد الى صفوف فريق الكرة خاصة بعد الخروج من دوري أبطال افريقيا والتحضير للموسم الجديد، حيث تتسارع وتيرة الاجتماعات داخل القلعة الحمراء لرسم ملامح المرحلة المقبلة سواء على مستوى الفريق الأول أو هيكلة قطاع الكرة بالكامل.

وفي قلب هذه التحركات يبرز اسم إبراهيم عادل كأحد الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الأهلي لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقود الثنائي ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ملف إعادة ترتيب قطاع الكرة بعد حصولهما على تفويض كامل للإشراف على هذا الملف الحيوي.

وتعقد جلسات شبه يومية بين الطرفين لوضع تصور متكامل يشمل الفريق الأول وقطاع الناشئين والأكاديميات وحتى فرق الرديف في خطوة تهدف لإعادة بناء المنظومة الكروية بشكل أكثر احترافية واستدامة.

وبحسب مصادر خاصة فإن تحركات الأهلي تسير في اتجاهين متوازيين الأول هو دعم الفريق الأول لتجاوز المرحلة الحاسمة في الدوري خاصة مع تبقي عدد محدود من المباريات التي قد تحسم شكل المنافسة.

أما الهدف الثاني فيتمثل في التخطيط بعيد المدى عبر إعادة هيكلة شاملة تتضمن ملف التعاقدات واختيار المدير الفني الجديد ووضع سياسة واضحة للإعارات والتصعيد.

ملف الصفقات

يظل ملف التعاقدات هو الأكثر تعقيدًا داخل الأهلي حاليًا في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المعارين يصل إلى 16 لاعبًا بينهم عناصر أجنبية يسعى النادي لتسويقها ما يفرض تحديات إضافية قبل إبرام صفقات جديدة.

كما أن عدم حسم هوية المدير الفني الأجنبي حتى الآن يجعل الإدارة تتحرك بحذر انتظارًا لمشاركة المدرب الجديد في تحديد احتياجات الفريق.

إبراهيم عادل.. الهدف الأول

رغم حالة الغموض التي تحيط بملف الصفقات إلا أن اسم إبراهيم عادل يظل ثابتًا على طاولة الأهلي كهدف رئيسي تسعى الإدارة لضمه.

ويحظى اللاعب بتقدير كبير داخل النادي نظرًا لإمكاناته الفنية وقدرته على صناعة الفارق سواء مع ناديه الحالي نورشيلاند الدنماركي أو المنتخب الوطني.

خطة التحرك.. خطوة بخطوة

تعامل الأهلي مع صفقة إبراهيم عادل يتسم بالهدوء والتدرج حيث تراقب الإدارة موقف اللاعب التعاقدي بدقة.

فاللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد إعارة من نادي الجزيرة الإماراتي إلى نورشيلاند ما يجعل الخطوة الأولى هي انتظار تفعيل النادي الدنماركي بند الشراء النهائي.

وبمجرد حسم هذه النقطة يخطط الأهلي للدخول في مفاوضات مباشرة مع نورشيلاند بدلًا من الدخول في تعقيدات تفاوضية متعددة الأطراف.

اتصالات مبكرة.. وتأمين موافقة اللاعب

في خطوة استباقية تحرك الأهلي مبكرًا لفتح خطوط تواصل مع إبراهيم عادل حيث جرت اتصالات بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بهدف جس نبض اللاعب وتأمين موافقته المبدئية على الانتقال.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة تمثل عنصرًا مهمًا في تسهيل الصفقة حال الوصول إلى اتفاق رسمي مع ناديه.

منافسة المراكز لا تعيق الصفقة

ورغم تواجد أكثر من لاعب في مركز الجناح داخل الأهلي إلا أن ذلك لا يمثل عائقًا أمام إتمام الصفقة في ظل قناعة الإدارة والجهاز الفني المرتقب بقدرة إبراهيم عادل على إضافة جودة فنية مختلفة.

كما أن الاتجاه العام داخل النادي يميل إلى تدعيم الصفوف بأفضل العناصر بغض النظر عن التكدس النسبي خاصة في ظل ضغط المباريات محليًا وقاريًا.

توقيت الحسم

وتشير التوقعات إلى أن الأهلي قد يسعى لحسم الصفقة قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية من أجل تجهيز اللاعب ودمجه سريعًا داخل الفريق.

لكن يبقى هذا السيناريو مرهونًا بتطورات موقف نورشيلاند من شراء اللاعب إلى جانب الاتفاقات المالية النهائية.

