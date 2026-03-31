خالد الغندور: أبو ريدة يطالب لجنة الحكام باستقدام طاقم تحكيم عالمي لمباراتي الأهلي وبيراميدز والزمالك في الدوري

قال الإعلامي خالد الغندور إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، طلب من أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، التجهيز لمخاطبة الاتحادات الأوروبية لترشيح حكام صفوة لمباراتي الأهلي وبيراميدز يوم ٢٧ إبريل المقبل والقمة أمام الزمالك بداية شهر مايو.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته ببرنامجه «ستاد المحور»، أن الاتحاد قام بإرسال خطابات رسمية لـ 10 اتحادات أوروبية، لترشيح طاقم حكام من بين القوائم الدولية المعتمدة لعام 2025، لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 22 فبراير الجاري، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وتابع الغندور أن اتحاد الكرة سيخاطب 10 دول أوروبية في مقدمتها إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، للاتفاق على طاقم تحكيم دولى من حكام الصفوة بناء على طلب الأهلى، الذي طالب باستقدام طاقم حكام أوروبي من بين حكام الصفوة.