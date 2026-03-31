محمد فاروق يكشف سر غضب لاعبي الأهلي من وليد صلاح الدين

كشف الإعلامي محمد فاروق أن هناك حالة من الغضب بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تجاه وليد صلاح الدين مدير الكرة بالقلعة الحمراء.



وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN:

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خلفية العقوبات التي تم توقيعها على اللاعبين بعد الخروج من دور الـ 32 من بطولة كأس مصر عقب الخسارة أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 1-2 في كبرى مفاجآت البطولة.

وأضاف: وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي قرر فرض عقوبات على اللاعبين الذين شاركوا في مباراة المصرية للاتصالات، بينما تم استثناء الدوليين بسبب تواجدهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية آنذاك.

وتابع : بعض لاعبي الأهلي اعترضوا على القرار، مطالبين بتطبيق العقوبات على جميع أفراد الفريق بشكل عادل، وليس على المجموعة التي خاضت اللقاء فقط.