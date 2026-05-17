بشرى سارة.. اعتماد تحديث 29 حيزًا عمرانيًا جديدًا بكفر الشيخ

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اعتماد تحديث 29 حيزًا عمرانيًا جديدًا بقرى مركز سيدي سالم، في خطوة تعكس توجه المحافظة نحو التوسع العمراني المخطط وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن تحديث الأحوزة العمرانية الجديدة التي تشمل عزب بنك أثينا، الإصلاح، التبع، الربايعة، سعفان، إبراهيم البلاصي، أبو صالح، دسوقي غانم، الشرنوبي، القاضي، رضوان القاضي، علي خضر، ناصر، السرحانة، الفاضلي، العمار، إسماعيل جمعة، الشخلوبة، القواسم، الميتة، منصور هاشم، أبو حسين، السادات، الجمايلة القلبية، عمران، الكسابية، هند، النمر الغربية، هنداوي، تهدف إلى تقنين أوضاع البناء، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتعزيز مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتنظيم التوسع العمراني بالمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ حرص الدولة على استيعاب النمو السكاني والحفاظ على الأراضي الزراعية، والحد من التوسع العشوائي، ضمن خطط التنمية المستدامة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.