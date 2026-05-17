توريد 136 ألف طن قمح بسوهاج واستبعاد الكميات غير المطابقة للمواصفات

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن نجاح مراكز التجميع والصوامع بالمحافظة في استلام 136 ألف طن من محصول القمح، منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي، وسط إجراءات تنظيمية وتسهيلات واسعة للمزارعين.

وأشاد محافظ سوهاج بالروح الوطنية العالية للمزارعين السوهاجيين، مثمناً دورهم المحوري في تأمين القوت الضروري للشعب المصري، والمساهمة الفعالة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة خلال الموسم الحالي.

في السياق ذاته، شدد المحافظ على عدم التهاون في جودة المحصول الاستراتيجي لضمان سلامة المخزون القومي ، حيث أكد أن لجان الفحص الفني استبعدت 2079 طن من الأقماح لعدم مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة.

ووجه اللواء طارق راشد بضرورة الصرف الفوري والمباشر للمستحقات المالية للمزارعين وفقاً للأسعار الرسمية المعلنة، والتي تبلغ 2500 جنيه للإردب لدرجات النظافة العالية (23.5 قيراط).

كما أصدر توجيهات لغرفة العمليات المركزية بالتواجد الدائم والمستمر لتذليل أي عقبات تواجه الموردين في المساحات المنزرعة بالمحافظة والتي تصل إلى 199 ألف فدان، وذلك تماشياً مع خطة الدولة الطموحة لتقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.