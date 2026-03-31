خالد الغندور: غضب داخل الأهلي بسبب لائحة المكافآت والعقوبات

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي عن حالة من الغضب بين لاعبي الفريق الأول، بسبب لائحة المكافآت والعقوبات المعمول بها خلال الفترة الحالية، والتي أثارت تحفظات عدد من اللاعبين داخل غرفة الملابس.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته ببرنامجه «ستاد المحور»، أن اللاعبين أبدوا استياءهم من وليد صلاح الدين مدير الكرة، بسبب اقتصار صرف المكافآت على العناصر المتواجدة في قائمة المباراة فقط، في حين يتم استبعاد اللاعبين غير المنضمين للقائمة وكذلك المصابين من الحصول عليها، رغم التزامهم مع الفريق.

وأضاف الغندور أن الأزمة تتصاعد بسبب تطبيق العقوبات بشكل جماعي على جميع اللاعبين دون استثناء، بما في ذلك المستبعدين من المباريات، وهو ما اعتبره البعض داخل الفريق نوعًا من عدم المساواة، مطالبين بإعادة النظر في اللائحة لتحقيق العدالة بين جميع عناصر الفريق.