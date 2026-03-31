لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا المتوقع أمام مصر استعدادا لكأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ملامح التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا في المواجهة الودية المرتقبة أمام مصر، والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب “RCDE” بمدينة برشلونة، ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة «آس»، من المنتظر أن يعتمد المدير الفني على عدد من العناصر الأساسية مع بعض التغييرات المحدودة، حيث يتوقع مشاركة النجم الشاب لامين يامال في التشكيل الأساسي، رغم مطالب ناديه برشلونة بإراحته قبل الاستحقاقات المقبلة.

كما أشارت التقارير إلى أن الحارس ديفيد رايا سيكون ضمن التشكيلة الأساسية، في إطار منح الفرصة لعدد من اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية للمونديال.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الإسباني المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمريك لابورت، أليخاندرو جريمالدو، دين هاوسن.

خط الوسط: داني أولمو، رودري، بابلو فورنالس.

خط الهجوم: لامين يامال، يريمي بينو، فيران توريس.

ويدخل المنتخب الإسباني اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على صربيا بثلاثية نظيفة في آخر مبارياته الودية، في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم.

يُذكر أن منتخب إسبانيا يتواجد في المجموعة الثامنة بالمونديال إلى جانب الرأس الأخضر والسعودية وأوروجواي، بينما يخوض منتخب مصر منافسات المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.