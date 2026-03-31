تراجع 50%.. انفراجة مرتقبة في أسعار الخضراوات الفترة المقبلة

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن توقعات إيجابية بشأن أسعار الخضروات في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن موجة الارتفاع الحالية مؤقتة، وأن الانخفاضات ستصل إلى نسب كبيرة قد تُحدث ارتياحًا لدى المواطنين.

ارتفاع الأسعار ليس له علاقة بالأحداث السياسية

أوضح نقيب الفلاحين خلال مداخلة هاتفية أن الزيادة الأخيرة في أسعار الطماطم لا ترتبط بأي أحداث سياسية أو توترات خارجية، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات كانت متوقعة مسبقًا وفقًا لطبيعة الموسم الزراعي.

وأكد أن سوق الخضروات يتأثر بعوامل داخلية بحتة، أبرزها الإنتاج المحلي والظروف المناخية، وليس بالأحداث الدولية.

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم مؤخرًا

أرجع حسين أبو صدام ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

انخفاض الإنتاج في هذا التوقيت من كل عام

التغيرات المناخية التي أثرت على المحصول

انتشار بعض الآفات الزراعية مثل سوسة الطماطم

زيادة الطلب خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تحريك الأسعار بشكل مؤقت.

الأسعار الحالية في الأسواق

أكد نقيب الفلاحين أن أسعار الطماطم بدأت بالفعل في التراجع التدريجي، حيث يسجل سعر الكيلو في سوق العبور نحو 20 جنيهًا، بينما يصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 25 و35 جنيهًا كحد أقصى.

انخفاضات كبيرة خلال الفترة المقبلة

طمأن حسين أبو صدام المواطنين بأن الارتفاع الحالي لن يستمر، موضحًا أن الطماطم شهدت استقرارًا طويلًا خلال العام الماضي، حيث لم تتجاوز أسعارها 7 جنيهات لفترات كبيرة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، متوقعًا أن يصل سعر كيلو الطماطم إلى نحو 10 جنيهات، مع تراجع تدريجي حتى الوصول لهذا المستوى.

تراجع يصل إلى 50% في أسعار الخضروات

في مفاجأة لافتة، أشار نقيب الفلاحين إلى أن جميع أسعار الخضروات مرشحة للانخفاض بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمستويات الحالية، مع زيادة المعروض وتحسن الإنتاج.

وأكد أن الأسواق تشهد وفرة في السلع، وهو ما سيدعم هذا الاتجاه النزولي خلال الفترة القادمة.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي وتواصل التصدير

لفت حسين أبو صدام إلى أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الخضروات، بل وتقوم بتصدير كميات كبيرة تتجاوز 10 آلاف طن، ما يعكس قوة القطاع الزراعي المحلي.

وشدد على أن الدولة لا تعتمد على استيراد الخضروات من الخارج، وهو ما يعزز استقرار السوق على المدى الطويل.

انفراجة قريبة للمستهلكين

تعكس هذه التصريحات مؤشرات إيجابية بشأن مستقبل أسعار الخضروات في مصر، حيث من المتوقع أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع عودة التوازن بين العرض والطلب واستقرار الإنتاج الزراعي.