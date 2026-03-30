منافذ الوادي الجديد تطرح خضروات وفاكهة بتخفيضات 30%

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، كميات من الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسبة 30%، في خطوة تستهدف دعم المواطنين وتوسيع إتاحة السلع داخل المراكز الإدارية والقرى، ضمن جهود محافظة الوادي الجديد المستمرة لمتابعة الأسواق وتحقيق قدر أكبر من التوازن في أسعار السلع.



منافذ الوادي الجديد تعلن خضرًا وفاكهة بتخفيضات 30%

وأكد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، أن الخضر والفاكهة جرى طرحها من خلال منافذ الوحدات المحلية التابعة للمراكز الإدارية الخمسة وقراها، موضحًا أن الوحدات المحلية تواصل العمل بصورة دورية على متابعة الأسواق، وإعلان أسعار السلع الاسترشادية، بما يساعد المواطنين على التعرف إلى حركة البيع والشراء، ويدعم جهود ضبط الأسواق داخل محافظة الوادي الجديد.

وشملت قائمة أسعار السلع المعلنة: الطماطم 35 جنيهًا للكيلو، والبطاطس 15 جنيهًا، والخيار 20 جنيهًا، والفلفل الرومي 30 جنيهًا، والفلفل الشطة 35 جنيهًا، والباذنجان الرومي 20 جنيهًا، والبصل الأبيض 10 جنيهات، والبصل الأحمر 15 جنيهًا، والثوم 35 جنيهًا، والجزر 20 جنيهًا، والجوافة 25 جنيهًا.

كما ضمت قائمة الخضر والفاكهة الكوسة بسعر 30 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، واليوسفي 25 جنيهًا، والموز 25 جنيهًا، والكنتالوب 25 جنيهًا، والبطيخ 30 جنيهًا، والتفاح 75 جنيهًا للكيلو.

وجاء الإعلان عن أسعار السلع عبر لوحة إرشادية تحمل شعار محافظة الوادي الجديد، ومثبتة بمعرفة المراكز الإدارية، بهدف تعريف المواطنين بالأسعار الاسترشادية لعدد من السلع المتداولة، في إجراء يعزز الشفافية، ويدعم ضبط الأسواق، ويمنح المواطنين صورة أوضح عن متوسطات أسعار السلع والخضر والفاكهة داخل نطاق الوحدات المحلية.