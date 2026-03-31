بشير التابعي: هيثم حسن يشبه عبدالستار صبري

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز لا يمتلك الدوافع الكافية للمنافسة بقوة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الأهلي يظل الأكثر جاهزية لحسم البطولة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "CBC":"بيراميدز لا يظهر بالدوافع المطلوبة للقتال على لقب الدوري، بينما الأهلي يمتلك الإمكانيات والخبرة التي ترجّح كفته."

وأضاف:"الزمالك، في حال عدم التتويج بالدوري، لن يكون محل لوم كبير، نظرًا لعدم امتلاكه نفس الامكانيات أو جودة اللاعبين مقارنة بالأهلي، ولو كانت الظروف مستقرة داخل الفريق، لكان مرشحًا أقوى للمنافسة على اللقب."

وتطرق التابعي للحديث عن أداء بعض اللاعبين، قائلاً:"أسلوب لعب هيثم حسن يذكرني بعبدالستار صبري، وهناك تشابه في الأداء، لكنه لا يصل إلى نفس المستوى".

واختتم تصريحاته بالإشادة بأداء منتخب مصر، قائلاً:"مباراة السعودية كانت مميزة، وسيُحسب لحسام حسن الفوز الكبير بنتيجة 4-0، وهي هدية رائعة للجماهير المصرية في السعودية."