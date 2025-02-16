العاصفة جيت.. 200 مليون مواطن في خطر| ماذا يحدث؟

يشهد العالم حالة طقس غير مستقرة، خاصة فى ظل العواصف المدمرة التى تضرب نصف الكرة الشمالي، حيث أنه من المتوقع أن تجتاح العاصفة الشتوية الخامسة “جيت ” بعض دول النصف الشمالي مما دفع إلى إصدار تحذيرات من السفر.

عاصفة شتوية تعطل ىالسفر

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة الشتوية جيت فى تعطل السفر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، مع ارتفاع يصل إلى ستة أقدام من الثلوج.

وتواجه تلك البلاد موجة من الفوضى في السفر بسبب العاصفة الشتوية التى تؤدى إلى تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة وظروف الطرق الخطيرة.

وفي أمريكا أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تنبيهات مختلفة للطقس الشتوي بشأن الثلوج والجليد والرياح والبرد الشديد في أجزاء من ولاياتها حيث أدت العاصفة جيت إلى تأخير ما يقرب من 2000 رحلة جوية من وإلى المطارات الأمريكية وتم إلغاء أكثر من 220 رحلة.

وتؤدى العاصفة جيت إلى تساقط ثلوج كثيفة وطرق جليديةمما يجعل السفر محفوفًا بالمخاطر، فضلا عن الأمطار المتجمدة والفيضانات، مما يخلق تحديات إضافية للمسافرين،و رياح شرقية قوية، مما يزيد من اضطرابات الطيران وتأخيرات المدرج.

وتشمل المناطق الأكثر تضررا اسكتلندا، وشمال إنجلترا، وأجزاء من منطقة ميدلاندز حيث يتسبب تساقط الثلوج الكثيفة في جعل الطرق غير ممهدة. وفى لندن والجنوب الشرقي، يتم تشغيل الرحلات الجوية تم إيقافها بسبب ضعف الرؤية والظروف الجليدية على المدرجات.

تأتي العاصفة الشتوية جيت في أعقاب عاصفتين أخريين ضربتا مساحات واسعة من تلك البلاد التى لازالت تعانى من الثلوج والجليد والفيضانات التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية.

200 مليون أمريكي يتعرضون لضربة من الثلوج

وفي هذا الإطار كشفت خريطة جديدة للتنبؤ بالطقس عن رقعة طولها 3000 ميل من الولايات المتحدة من المقرر أن تضربها الثلوج هذا الأسبوع مع اجتياح ثلاث عواصف شتوية عبر الولايات المتحدة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تساقط ثلوج متراكمة في أكثر من 40 ولاية من كاليفورنيا إلى مين، على مدى الأيام الأربعة المقبلة.

عواصف شتوية تؤثر علي السفر

وترسل اضطرابات العواصف الشتوية موجات صدمة عبر السفر الجوي العالمي، مما يؤثر على الاتصالات الدولية و تقطع السبل بالآلاف من المسافرين في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة التي بدورها تؤدي إلي اضطرابات في السفر.

واستعدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا لمزيد من العواصف الشتوية فى ظل موجة برد قاسية.