قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وولي العهد الأردني يحذران من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية
حماس: القصف الإسرائيلي يكشف نوايا نتنياهو في عرقلة مسار الاتفاق
زيارة روبيو لـ تل أبيب| بين تصعيد الأزمة في غزة والتحولات الدبلوماسية الدولية.. تفاصيل
رقم يخض.. 150 مليار جنيه أنفقتها نقابة المعلمين في 10 سنوات
العاصفة جيت.. 200 مليون مواطن في خطر| ماذا يحدث؟
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2025 | تفاصيل عاجل بشأنها الآن
طائرات ومدرعات وصواريخ.. رئيس العربية للتصنيع يتفقد منتجات الهيئة بـ آيدكس 2025
الرئيس السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان: إنشاء الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام
جهود جبارة.. وزيرة التضامن: سنصل لـ300 مطبخ بـ15 مليون وجبة إفطار وسحور في رمضان|فيديو
"المهندسين" تستضيف المنتدى العربي الخامس للتحكيم الهندسي
الهيئة العربية للتصنيع تستعرض أحدث تقنياتها الدفاعية في آيدكس 2025 بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

العاصفة جيت.. 200 مليون مواطن في خطر| ماذا يحدث؟

عواصف شتوية
عواصف شتوية
أمينة الدسوقي

يشهد العالم حالة طقس غير مستقرة، خاصة فى ظل العواصف المدمرة التى تضرب نصف الكرة الشمالي، حيث أنه من المتوقع أن تجتاح العاصفة الشتوية الخامسة “جيت ” بعض دول النصف الشمالي مما دفع إلى إصدار تحذيرات من السفر.

عاصفة شتوية تعطل ىالسفر

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة الشتوية جيت فى تعطل السفر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، مع ارتفاع يصل إلى ستة أقدام من الثلوج.

وتواجه تلك البلاد موجة من الفوضى في السفر بسبب العاصفة الشتوية التى تؤدى إلى تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة وظروف الطرق الخطيرة.

وفي أمريكا أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تنبيهات مختلفة للطقس الشتوي بشأن الثلوج والجليد والرياح والبرد الشديد في أجزاء من ولاياتها حيث أدت العاصفة جيت إلى تأخير ما يقرب من 2000 رحلة جوية من وإلى المطارات الأمريكية وتم إلغاء أكثر من 220 رحلة.

وتؤدى العاصفة جيت إلى تساقط ثلوج كثيفة وطرق جليديةمما يجعل السفر محفوفًا بالمخاطر، فضلا عن الأمطار المتجمدة والفيضانات، مما يخلق تحديات إضافية للمسافرين،و رياح شرقية قوية، مما يزيد من اضطرابات الطيران وتأخيرات المدرج.

وتشمل المناطق الأكثر تضررا اسكتلندا، وشمال إنجلترا، وأجزاء من منطقة ميدلاندز حيث يتسبب تساقط الثلوج الكثيفة في جعل الطرق غير ممهدة. وفى لندن والجنوب الشرقي، يتم تشغيل الرحلات الجوية تم إيقافها بسبب ضعف الرؤية والظروف الجليدية على المدرجات.

تأتي العاصفة الشتوية جيت في أعقاب عاصفتين أخريين ضربتا مساحات واسعة من تلك البلاد التى لازالت تعانى من الثلوج والجليد والفيضانات التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية.

200 مليون أمريكي يتعرضون لضربة من الثلوج

وفي هذا الإطار كشفت خريطة جديدة للتنبؤ بالطقس عن رقعة طولها 3000 ميل من الولايات المتحدة من المقرر أن تضربها الثلوج هذا الأسبوع مع اجتياح ثلاث عواصف شتوية عبر الولايات المتحدة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تساقط ثلوج متراكمة في أكثر من 40 ولاية من كاليفورنيا  إلى مين، على مدى الأيام الأربعة المقبلة. 

عواصف شتوية تؤثر علي السفر

وترسل اضطرابات العواصف الشتوية موجات صدمة عبر السفر الجوي العالمي، مما يؤثر على الاتصالات الدولية و تقطع السبل بالآلاف من المسافرين في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع تساقط المزيد من الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة التي بدورها تؤدي إلي اضطرابات في السفر.

واستعدت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا لمزيد من العواصف الشتوية فى ظل موجة برد قاسية.

الشتاء عواصف شتوية العاصفة جيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرضاعة

علم الزوجان بأنهما أخوة في الرضاع بعد 15 سنة زواج.. اعرف حكم الشرع

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

حالة الطقس

حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة

امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن

زيزو يقترب من المشاركة فى كأس العالم للأندية | تفاصيل

زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

اضاءة لمبة التلاعب بعد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. احذر من رقم 2

اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد

5 ملايين و400 ألف جنيه فى منزله.. أحمد أبو زيد من يوتيوبر شهير إلى متهم |تفاصيل

ترشيحاتنا

مايا مرسي

التضامن: 15 مليون وجبة إفطار وسحور للأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

معرض ديارنا

مسئولة بـ«التضامن»: 400 عارض يتألقون بأعمال يدوية مبتكرة في معرض ديارنا |فيديو

قصف إسرائيلي

حماس: القصف الإسرائيلي شرق رفح الفلسطينية انتهاك خطير لاتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

الآلاف يتظاهرون في أوروبا وأمريكا تنديدًا بخطة ترامب لتهجير سكان غزة

مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ
مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ
مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم

الكبسة السعودي
الكبسة السعودي
الكبسة السعودي

تكفي شهر رمضان كاملا.. طريقة عمل دقة فول العربيات

الفول
الفول
الفول

بؤرة للسرطان .. خبير يحذر من استخدام هذه الطاسة في المنزل

الطاسة
الطاسة
الطاسة

فيديو

تامر حسني والمعجبة

كلمته أسباني.. تامر حسني يتعرض لموقف مفاجئ من معجبة على المسرح

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسّروا القاعة .. خناقة فرح الشرقية تنهي فرحة عروسين |فيديوجراف

حنان ترك

بلوجر شهير .. حنان ترك تظهر مع شاب في أحدث ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد