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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 14 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ضمن الموجة 25

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 14 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمركزي صدفا وأسيوط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25 للازالات 

 وشدد على عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت عدة حملات بمركزي صدفا وأسيوط قد أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 14 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة 1262 متر مربع مباني حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة اللواء محمد عزت رئيس المركز بتنفيذ إزالة لعدد 6 حالات تعدي على أملاك هيئة الطرق والكباري كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة عيون إبراهيم رئيس المركز في إزالة 8 حالات تعدي منهم 7 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية ملك أهالي وحالة تعدي على خط التنظيم لافتاً إلى أن هذه الازالات تمت في وجود قوة أمنية وحضور  وممثلي جهات الولاية ومسئولي الازالات وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

وأضاف أبوالنصر أن الموجة 24 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الجاري، والمرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس المقبل، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025 وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة الموجة ال 24 والإبلاغ بها أول بأول.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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