قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وولي العهد الأردني يحذران من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية
حماس: القصف الإسرائيلي يكشف نوايا نتنياهو في عرقلة مسار الاتفاق
زيارة روبيو لـ تل أبيب| بين تصعيد الأزمة في غزة والتحولات الدبلوماسية الدولية.. تفاصيل
رقم يخض.. 150 مليار جنيه أنفقتها نقابة المعلمين في 10 سنوات
العاصفة جيت.. 200 مليون مواطن في خطر| ماذا يحدث؟
«الشيوخ» يوصي بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التمويل البديل والبيئة الاستثمارية
عدد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2025 | تفاصيل عاجل بشأنها الآن
طائرات ومدرعات وصواريخ.. رئيس العربية للتصنيع يتفقد منتجات الهيئة بـ آيدكس 2025
الرئيس السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان: إنشاء الدولة الفلسطينية الضمانة الوحيدة للسلام
جهود جبارة.. وزيرة التضامن: سنصل لـ300 مطبخ بـ15 مليون وجبة إفطار وسحور في رمضان|فيديو
"المهندسين" تستضيف المنتدى العربي الخامس للتحكيم الهندسي
الهيئة العربية للتصنيع تستعرض أحدث تقنياتها الدفاعية في آيدكس 2025 بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2025 .. كل ما تريد معرفته عن " ظلم المصطبة"

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
أحمد البهى

ينافس مسلسل “ ظلم المصطبة ” ،  من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، بالماراثون الرمضاني القادم ، حيث تدور أحداثه فى إطار إجتماعي تشويقي . 

قصة مسلسل “ ظلم المصطبة ” : 

تدور أحداث المسلسل داخل مدينة دمنهور،  حيث حسن الذي تتشابك حياته مع حياة صديقه حمادة، وينافسه على حب ربيعة، ومع سفر حسن إلى الخارج يجد حمادة الفرصة سانحة للفوز بربيعة، ويستطيع بنفوذ شقيقه الشيخ علاء على تحقيق مصالحه الشخصية .

فريق العمل : 

يشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين أبرزهم ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب و بسمة وأحمد عزمي و يارا جبران . 

ليست هذة المرة الأولي التى تشهد تعاون بين الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، فقد سبق وان تعاونًا معًا فى مسلسل “ وش وظهر ” ، وحقق نجاحًا كبيرًا . 

مخرج ومؤلف مسلسل ظلم المصطبة : 

مسلسل ظلم المصطبة ومن تنواب علي تأليفه كل من أحمد فوزي صالح ثم محمد رجاء ، إما المخرج فقد تؤلي إخراج العمل هاني خليفة وثم إعتذر عن أستكمال التصوير وتؤلي مخرج الوحدة الثانية إخراج العمل ككل .

عدد حلقات مسلسل “ ظلم المصطبة ” : 

تدور أحداث العمل فى إطار 15 حلقة فقط . 

قنوات عرض مسلسل “ ظلم المصطبة ” : 

العمل من المقرر عرضه علي عدد من القنوات ومنها قناة الحياة وقناة DMC .

فتحي عبد الوهاب ريهام عبد الغفور ظلم المصطبة إياد نصار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرضاعة

علم الزوجان بأنهما أخوة في الرضاع بعد 15 سنة زواج.. اعرف حكم الشرع

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

حالة الطقس

حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة

امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن

زيزو يقترب من المشاركة فى كأس العالم للأندية | تفاصيل

زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025

اضاءة لمبة التلاعب بعد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. احذر من رقم 2

اليوتيوبر الشهير أحمد أبو زيد

5 ملايين و400 ألف جنيه فى منزله.. أحمد أبو زيد من يوتيوبر شهير إلى متهم |تفاصيل

ترشيحاتنا

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدرستين لغات ويابانية بحي شرق شبين الكوم

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه

نقل المصابين

إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالقليوبية

بالصور

الآلاف يتظاهرون في أوروبا وأمريكا تنديدًا بخطة ترامب لتهجير سكان غزة

مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ
مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ
مظاهرات دعم لغزة في وقت انعقاد مؤتمر ميونخ

طريقة عمل الكبسة السعودي باللحم

الكبسة السعودي
الكبسة السعودي
الكبسة السعودي

تكفي شهر رمضان كاملا.. طريقة عمل دقة فول العربيات

الفول
الفول
الفول

بؤرة للسرطان .. خبير يحذر من استخدام هذه الطاسة في المنزل

الطاسة
الطاسة
الطاسة

فيديو

تامر حسني والمعجبة

كلمته أسباني.. تامر حسني يتعرض لموقف مفاجئ من معجبة على المسرح

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسّروا القاعة .. خناقة فرح الشرقية تنهي فرحة عروسين |فيديوجراف

حنان ترك

بلوجر شهير .. حنان ترك تظهر مع شاب في أحدث ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد