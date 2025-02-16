مسلسلات رمضان 2025 .. كل ما تريد معرفته عن " ظلم المصطبة"

ينافس مسلسل “ ظلم المصطبة ” ، من بطولة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، بالماراثون الرمضاني القادم ، حيث تدور أحداثه فى إطار إجتماعي تشويقي .

قصة مسلسل “ ظلم المصطبة ” :

تدور أحداث المسلسل داخل مدينة دمنهور، حيث حسن الذي تتشابك حياته مع حياة صديقه حمادة، وينافسه على حب ربيعة، ومع سفر حسن إلى الخارج يجد حمادة الفرصة سانحة للفوز بربيعة، ويستطيع بنفوذ شقيقه الشيخ علاء على تحقيق مصالحه الشخصية .

فريق العمل :

يشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين أبرزهم ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب و بسمة وأحمد عزمي و يارا جبران .

ليست هذة المرة الأولي التى تشهد تعاون بين الفنانة ريهام عبد الغفور وإياد نصار ، فقد سبق وان تعاونًا معًا فى مسلسل “ وش وظهر ” ، وحقق نجاحًا كبيرًا .

مخرج ومؤلف مسلسل ظلم المصطبة :

مسلسل ظلم المصطبة ومن تنواب علي تأليفه كل من أحمد فوزي صالح ثم محمد رجاء ، إما المخرج فقد تؤلي إخراج العمل هاني خليفة وثم إعتذر عن أستكمال التصوير وتؤلي مخرج الوحدة الثانية إخراج العمل ككل .

عدد حلقات مسلسل “ ظلم المصطبة ” :

تدور أحداث العمل فى إطار 15 حلقة فقط .

قنوات عرض مسلسل “ ظلم المصطبة ” :

العمل من المقرر عرضه علي عدد من القنوات ومنها قناة الحياة وقناة DMC .