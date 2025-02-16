قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديدات خطيرة .. نتنياهو: سنتعامل بحزم مع الجنائية الدولية ولن نسمح لإيران بالتحول لقوة نووية
عندي كاريزما وقوة تأثير| ياسمين عز تعلن تقديم برنامج للأطفال.. فيديو
استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة .. ننشر توصيات المؤتمر 42 لوزراء الداخلية العرب
وزير الداخلية لنظرائه العرب: مصر تحذر من فكرة تهجير الشعب الفلسطينى
غابت السمسمية.. هزيمة قاسية لـ الدراويش 4-0 أمام الأهلي في الدوري
نتنياهو يتحدى: لن نسمح باستهداف إسرائيل ويجب منح سكان غزة خيار المغادرة
أمين حزب الله يهدد: المقاومة لن تتهاون مع مماطلة إسرائيل.. والرد قادم!
أحمد موسي: رئيس الكونجرس اليهودى العالمي يطالب بحل الدولتين
أحمد رضا يضيف الهدف الرابع للأهلي في شباك الإسماعيلي
وزير الداخلية: مصر ترفض أي طرح يستهدف تصفية القضية الفلسطينية
وزير الداخلية: الجماعات الارهابية تهدف للعودة باسلوب "الذئاب المنفردة"
ياسمين عز: «جوزك في البيت نعمة.. بيشتغل في البرد وأنتي متدفية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس
القسم الرياضي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي يوفنتوس وإنتر ميلان، تشكيل الديربي الذي سيجمع بينهما، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيديريكو جاتي، ريناتو فيجا، وياه.

خط الوسط: كوبماينرز ، كيفرين تورام، رانشيسكو كونسيساو، نيكولاس جونزاليس، ماكيني.

خط الهجوم: راندل كولو مواني.

فيما تشكيل جاء إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: تارمي ، لاوتارو مارتينيز.

يوفنتوس الدوري الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

زيادة المعاشات رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

زيادة المعاشات.. مدبولي يعلن رسميًا موعد التنفيذ في مؤتمر صحفي

الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

الملكة رانيا تعلن عن وصول حفيد جديد| صور

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

عيار 21 يودع 4000 جنيه| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تسهيلات جديدة وإدخالها دون رسوم جمركية

جانب من اجتماع المعلمين اليوم

8000 جنيه زيادة.. هدية كبرى للمعلمين من النقابة العامة

المرتبات

زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. رئيس الوزراء يحدد موعد التنفيذ

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه قبل أول الشهر من البريد؟

معاش مارس هتقبضه قبل رمضان.. كيف تصرفه من البريد قبل الموعد المحدد؟

ترشيحاتنا

جيلي باندينو

أصغر عربية مستعملة موديل 2010 .. فبريكا بـ 190 ألف جنيه

AI

جوجل تختبر وضع "AI Mode" في البحث.. ميزة جديدة لتعزيز تجربة البحث التفاعلي

محمد رمضان وسيارة تسلا سايبر تراك

شاهد| محمد رمضان يظهر بسيارته الجديدة سايبر تراك .. كم سعرها ؟

بالصور

محافظ الشرقية يشهد إطلاق صندوق "تحيا مصر" قوافل أبواب الخير خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض «أهلاً رمضان» بميدان التحرير ومستشفى المبرة بالزقازيق

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان

لقطات من خطوبة نجل هاني رمزي

من خطوبة نجل هاني رمزي
من خطوبة نجل هاني رمزي
من خطوبة نجل هاني رمزي

تربية الزقازيق تكرم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

فيديو

عصام صاصا

غيبنا وغاب الإبداع.. عصام صاصا يطرح أحدث أغانيه بعد خروجه من السجن

مذيعة صدى البلد ندى باهي

اصطدام كويكب بالأرض .. خــ.طر يهدد 9 دول بينها بلد عربي | ماذا يحدث ؟

نيلى كريم

اختياراتي مدمرة حياتي .. وتربية البنات صعبة | أسرار عن نيلي كريم

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الغربى

رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد