تشكيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي يوفنتوس وإنتر ميلان، تشكيل الديربي الذي سيجمع بينهما، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيديريكو جاتي، ريناتو فيجا، وياه.

خط الوسط: كوبماينرز ، كيفرين تورام، رانشيسكو كونسيساو، نيكولاس جونزاليس، ماكيني.

خط الهجوم: راندل كولو مواني.

فيما تشكيل جاء إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: تارمي ، لاوتارو مارتينيز.