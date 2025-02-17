قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الاثنين
10 ملايين جنيه .. الداخلية تواصل ضرباتها الموجعة لمافيا العملة
تخفيضات 30%.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان| فيديو
عكس ما تعتقدون.. سلوت للجماهير: نعاني ضغوطا كثيرة رغم غزارة أهداف صلاح
قاضية تمنع نتنياهو من الكلام أثناء محاكمته
«الوزراء»: 1300 فرع مجمعات استهلاكية وسلاسل كبرى في معرض أهلا رمضان 2025
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى الرياض ضمن جولته بالشرق الأوسط
أدعية تفتح باب الرزق من القرآن والسنة.. رددها في كل وقت
تحرك عاجل من التعليم لتنمية القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية
إحالة 18 من العاملين بهيئة الأوقاف للمحاكمة بسبب حدائق الخديوي إسماعيل
لاتنخدعوا.. تحذيرات من سقوط الأمطار خلال ساعات على تلك المناطق
حماس: بيان القمة الإفريقية يعكس تضامن القارة مع الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو والتشكيل المتوقع في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
عبدالله هشام

يستضيف فريق برشلونة منافسه رايو فاليكانو، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو 


تنطلق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” وتذاع عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.


برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، يستهدف استغلال تعثر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هذه الجولة، بتحقيق الفوز على رايو فاليكانو، وخطف صدارة الدوري الإسباني.


ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن ريال مدريد متصدر الجدول، وفي حال الفوز في مباراة اليوم سيتصدر بفارق الأهداف.

تشكيل برشلونة المتوقع 

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

الوسط: كاسادو - بيدري - لامين يامال - جافي - رافينها.

الهجوم: ليفاندوفسكي.


في المقابل، يتطلع رايو فاليكانو لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في الليجا على حساب برشلونة وتعزيز حظوظه في حجز مقعد أوروبي الموسم المقبل، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.


ويوجد رايو فاليكانو في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.


يذكر أن لقاء الدور الأول بين برشلونة ورايو فاليكانو، انتهى بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل هدف.

برشلونة الدوري الإسباني مباراة برشلونة أهداف برشلونة برشلونة ضد رايو فاليكانو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 16 -2-2025 .. آخر تحديث

سلع غذائية - ارشيفية

تخفيضات ضخمة.. الفراخ بـ 120.. واللحمة بـ 185 |اعرف المكان

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. وثمن البيض بالأسواق

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المد

الأرصاد : أمطار خفيفة تضرب هذه المدن .. وتحذير من رياح مثيرة للأتربة

أسعار الدولار اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم الأحد 16 -2 -2025

مشغولات ذهبية

أبيع ولا أشتري.. ماذا سيحدث في سعر الذهب؟

3 آيات لمن غلبته الديون

3 آيات لمن غلبته الديون الكثيرة.. اقرأها بيقين يأتيك الفرج عاجلا

بالصور

ماذا يحدث عند تناول القرفة قبل العلاقة الزوجية؟

القرفة
القرفة
القرفة

٥٠ قطعة بكوب دقيق.. طريقة عمل سبرينج رول في ١٠ دقائق

سبرينج رول
سبرينج رول
سبرينج رول

هيدي كرم تثير الجدل بفستان جريء

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

تنظيف المقابر من الأعمال

"ملابس داخلية وأسماء الناس مكتوبة.. مفاجآت داخل القبور بالمنوفية"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد