موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو والتشكيل المتوقع في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة منافسه رايو فاليكانو، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو



تنطلق مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” وتذاع عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط.



برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، يستهدف استغلال تعثر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد هذه الجولة، بتحقيق الفوز على رايو فاليكانو، وخطف صدارة الدوري الإسباني.



ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، متأخرا بنقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن ريال مدريد متصدر الجدول، وفي حال الفوز في مباراة اليوم سيتصدر بفارق الأهداف.

تشكيل برشلونة المتوقع

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: كوندي - كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي.

الوسط: كاسادو - بيدري - لامين يامال - جافي - رافينها.

الهجوم: ليفاندوفسكي.



في المقابل، يتطلع رايو فاليكانو لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في الليجا على حساب برشلونة وتعزيز حظوظه في حجز مقعد أوروبي الموسم المقبل، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.



ويوجد رايو فاليكانو في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.



يذكر أن لقاء الدور الأول بين برشلونة ورايو فاليكانو، انتهى بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل هدف.