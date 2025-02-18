تم الحسم.. ثلاثى الأهلى يقترب من التجديد| من هم؟

نجح المارد الأحمر في حسم ملف تجديد عقود ثلاثة من لاعبيه الأساسيين، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الكروي الجاري، وهم رامي ربيعة وياسر إبراهيم و الحارس حمزة علاء.

تجديد ثلاثي الأهلي

وكشفت تقارير صحفية عن حسم مسئلو النادي الأهلي، الاتفاق بشكل نهائي مع الثلاثي لتجديد عقودهم والتي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف الإعلامي محمد شبانة خلال تصريحات إذاعية "أن الكابتن محمد رمضان المدير الرياضى للنادي الأهلي إتفق مع مع الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم على التوقيع لمدة ثلاث سنوات مقابل 14 مليون جنيه في الموسم إضافة إلى عقد إعلاني مقابل 2 مليون جنيه على أن يفعل الموسم الثالث تلقائيا في حال تخطي نسبة المشاركة 70% من الموسم الثاني.

وأضاف شبانة أنه تم الاتفاق مع الحارس الواعد حمزة علاء على تجديد تعاقده لمدة خمس سنوات بعد الجلسة التي جمعته محمد شوقي نائب المدير الرياضى.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن رامي ربيعة وياسر إبراهيم وافقا على العرض، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود والإعلان عن استمرارهما مع الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى جانب الحارس محمد الشناوي الذي وافق أيضًا على تجديد عقده. كما اقترب حمزة علاء، حارس مرمى الأهلي، من تجديد تعاقده مع النادي لمدة خمسة مواسم قادمة، بعد أن حصل على وعد من إدارة النادي بالسماح له بالرحيل في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب رامي ربيعة الذي ولد فى عام 1993 فى مركز قلب الدفاع لصالح النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز و‌منتخب مصر، و يعتبر المدافع رامى ربيعة أحد أبناء قطاع الناشئين، وقد انضم لتشكيلة الفريق الأول للأهلي وهو في سن السابعة عشر.

أما ياسر إبراهيم فهو يلعب في مركز قلب الدفاع، بدأ مسيرته الكروية مع نادي الزمالك، وفيما يخص الحارس حمزة علاء فهو ولد فى 2001 يلعب في مركز حارس المرمى مع النادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز كما أنه حارس مرمى مع المنتخب المصري تحت 23 عام.

مباراة الأهلى و الزمالك

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ويتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس1 الناقل الحصري لمباريات الدوري.