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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: رسالة تأييد للرئيس السيسى.. ومؤتمر للسياحة الذكية.. وإزالة للتعديات ورفع للإشغالات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت مدينة أسوان أمس الثلاثاء انطلاق فاعليات المؤتمر الدولى بعنوان: "السياحة الذكية وهوية المقصد: إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة"، الذى تنظمه جامعة السادات ممثلة فى كلية السياحة والفنادق، على مدار يومين بمدينة أسوان.

يأتى المؤتمر تحت رعاية، وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار، ومحافظة أسوان، بحضور نخبة من القيادات الحكومية والخبراء، والدكتور شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية.

انطلاق المؤتمر الدولى حول السياحة الذكية وهوية المقصد بأسوان.. اليوم

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود المرحلة الأولى من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات ، والتى إستهدفت إزالة 10 حالات بمساحة 4462 م2 بنطاق مركزى أسوان وكوم أمبو وذلك من إجمالى 55 حالة تعدى تم إزالتها منذ إنطلاق هذه المرحلة بمساحة 30 ألف م2 حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وأيضاً الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.


محافظ أسوان يتابع إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى للموجة الـ 25

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، ومتابعة توافر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية .


أسوان .. رفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بمدن كوم أمبو

بعث رؤساء ووكلاء وأمناء سر وأعضاء لجان التعليم والبحث العلمى والإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب ببرقية تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكل ما يتخذه من قرارات تصب فى صالح الوطن والمواطنين .


أعضاء لجان التعليم والإسكان بمجلس النواب يبعثون برقية تأييد للرئيس السيسى

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