«الصحة الأمريكية» تعيد تعريف الذكر والأنثى | ما القصة؟

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إصدار إرشادات جديدة لتحديث تعريفاتها الرسمية لمصطلحات مثل "الجنس"، و"الأنثى"، و"الذكر"، وذلك استجابةً لأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب، بهدف تقويض ما وُصف بأنه ترويج لحقوق المتحولين جنسيًا.

وفي تصريح له، قال روبرت إف. كينيدي الابن، الذي تم تعيينه وزيرًا للصحة والخدمات الإنسانية الأسبوع الماضي: "ستعيد هذه الإدارة الفطرة السليمة، وتؤكد على الحقيقة البيولوجية في الحكومة الاتحادية".

وأضاف: "سياسة الإدارة السابقة التي كانت تهدف إلى إدخال أيديولوجية النوع الاجتماعي في مختلف جوانب الحياة العامة قد انتهت".

وأشارت وزارة الصحة الأمريكية إلى أن ترامب يسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ"الترويج الحكومي لأيديولوجية النوع الاجتماعي"، وهو مصطلح تستخدمه الجماعات المحافظة غالبًا للإشارة إلى وجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع.

ووفقًا للإرشادات الجديدة، يتم تعريف الأنثى بأنها "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج البويضات"، بينما يُعرف الذكر بأنه "شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج الحيوانات المنوية".

وأكدت الإرشادات أن "جنس الإنسان، سواء كان أنثى أو ذكرًا، يُحدّد وراثيًا عند الحمل (الإخصاب) ويمكن ملاحظته قبل الولادة".

كما أعلنت الوزارة التزامها بأمر تنفيذي آخر أصدره ترامب، يتضمن اتخاذ خطوات لمنع ما وصفته بـ"التشويه الكيميائي والجراحي" للأطفال، في إشارة واضحة إلى علاجات تشمل أدوية منع البلوغ، والهرمونات، وأحيانًا التدخلات الجراحية.