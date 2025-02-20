رسالة من الرئيس السيسي لدونالد ترامب في مدريد.. ماذا قال؟

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرفه في القصر الملكي الإسباني، أن مصر تسعى إلى تحقيق "سلام دائم" في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في تحقيق هذا الهدف.

رسالة إلى ترامب بشأن القضية الفلسطينية

وفي سياق حديثه، وجه الرئيس السيسي رسالة إلى نظيره الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، معبرًا عن تطلعه إلى أن يقوم بدور فعّال في تحقيق السلام الذي طال انتظاره. وأوضح أن الرؤية المصرية تتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، بما يحقق التعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.

الأوضاع الإقليمية ودور إسبانيا

وتطرق السيسي خلال كلمته إلى الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، واصفًا التحديات بأنها "غير مسبوقة"، ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة. كما أثنى على الموقف الإسباني المشرف والتاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى التزام مصر بالتعاون مع إسبانيا لإيجاد حل عاجل ودائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

مطالب بوقف إطلاق النار وإغاثة غزة

وفي إطار حرصه على معالجة التداعيات الإنسانية للصراع، شدد الرئيس السيسي على أهمية تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل ما وصفه بالكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.

إعادة الإعمار ورفض التهجير

كما أكد السيسي ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير سكان القطاع، مشددًا على أهمية وقف جميع الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

دعوة إلى تحرك دولي فاعل

واختتم الرئيس السيسي كلمته بدعوة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الكبرى المؤثرة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستواصل جهودها الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.