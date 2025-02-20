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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر

البنزين
البنزين
محمود نوفل

أعلنت السلطات الروسية تمديد حظر تصدير البنزين لستة أشهر تبدأ في مارس مع استثناء للشركات المنتجة بحسب ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية الرسمية .

ووفق القرار  يُحظر تصدير البنزين على المتعاملين وشركات إعادة البيع مع السماح فقط لشركات النفط الكبيرة بتصديره.

وكان العام الماضي ، شهد صدور قرار في هذا الإتجاه لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار بيع الوقود بأسواق الجملة ومخاطر تراجع الإمدادات للسوق المحلية.

وإستثني الحظر الإمدادات إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده موسكو، وهي كتلة من خمس دول سوفيتية سابقة، ودول مثل منغوليا التي أبرمت اتفاقيات بشأن إمدادات الوقود مع موسكو.

كما إستثنى القرار أيضا دول نيجيريا وليبيا وتونس والإمارات من بين أكبر مستوردي البنزين الروسي.

روسيا حظر تصدير البنزين مستوردي البنزين الروسي

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