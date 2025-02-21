أسوان في 24 ساعة| أبوسمبل يتزين لاستقبال تعامد الشمس.. وافتتاح معارض أهلاً رمضان

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24ساعة من يوم الخميس 20/2/2025.

شهدت مختلف شوارع وأحياء مدينة أبو سمبل السياحية وضع اللمسات الجمالية لاستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني فجر بعد الغد السبت 22 فبراير.

حدث عالمي بأسوان.. مدينة أبوسمبل تستعد لاستقبال السائحين 22 فبراير |صور

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقاً لإستعراض المقترحات والرؤى الخاصة بتجميل المناطق الحيوية داخل مركز ومدينة إدفو وفقاً للتصميمات التى يقوم بإعدادها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم الزخرفة والإعلان بالتعليم الفنى التابع لإدارة إدفو التعليمية .

محافظ أسوان يعقد اجتماعا تنسيقيا لاستعراض المقترحات والرؤى لتجميل المناطق الحيوية بإدفو

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض "أهلاً رمضان" بحي اللوتس “ الإسكان المميز ”.

وذلك ضمن سلسلة المعارض الجارى افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستهلاكية من الدواجن والبقوليات والبقالة ، فضلاً عن ياميش رمضان ، وكذا منتجات المجمع الحرفى بالجنينة والشباك بنصر النوبة .

محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلاً رمضان" في حي اللوتس بالإسكان المميز

شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان تنظيم قافلة للثقافة الكورية وذلك لتقديم لمحات من الثقافة والفن الكوري لمواطني أسوان بما يساهم في تحقيق التفاهم المتبادل بين البلدين ، وقد شارك في فعاليات القافلة الثقافية إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً إيمان خفاجة مدير المكتبة .

ويأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان وجمهورية كوريا الجنوبية ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تنظيم قافلة للثقافة الكورية بمكتبة مصر العامة بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ليصل عدد المستشفيات التي تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالي 11 مستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

محافظ أسوان: نقل تبعية دراو للرعاية الصحية ضمن مستشفيات التأمين الصحي