قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية بحضور قادة الخليج والأردن
طقس بارد في القاهرة.. تعرف على حالة الجو عربيا وعالميا
بشاير رمضان.. انخفاض طفيف بأسعار الدواجن اليوم الجمعة 21 فبراير 2025
أنظار العالم تتجه لأسوان غدا.. 33 قرنا والشمس لم تخلف موعدها مع معبد أبوسمبل
انخفاض واضح.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
أول تعليق من نتنياهو على عدم إعادة حماس جثمان شيري بيباس
بداية الموجة الباردة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة تبدأ اليوم
الجلمود تصل الأردن.. موجة صقيع تضرب دول الخليج
الخارجية الأمريكية: اجتماع مرتقب بين ترامب وبوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع في مباراة القمة غداً
الدعاء المستجاب وقت نزول المطر لقضاء الحاجة.. ردده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| أبوسمبل يتزين لاستقبال تعامد الشمس.. وافتتاح معارض أهلاً رمضان

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24ساعة من يوم الخميس 20/2/2025.

شهدت مختلف شوارع وأحياء مدينة أبو سمبل السياحية وضع اللمسات الجمالية لاستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني فجر بعد الغد السبت 22 فبراير.

حدث عالمي بأسوان.. مدينة أبوسمبل تستعد لاستقبال السائحين 22 فبراير |صور
عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقاً لإستعراض المقترحات والرؤى الخاصة بتجميل المناطق الحيوية داخل مركز ومدينة إدفو وفقاً للتصميمات التى يقوم بإعدادها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم الزخرفة والإعلان بالتعليم الفنى التابع لإدارة إدفو التعليمية .
محافظ أسوان يعقد اجتماعا تنسيقيا لاستعراض المقترحات والرؤى لتجميل المناطق الحيوية بإدفو

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض "أهلاً رمضان" بحي اللوتس “ الإسكان المميز ”.

 وذلك ضمن سلسلة المعارض الجارى افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستهلاكية من الدواجن والبقوليات والبقالة ، فضلاً عن ياميش رمضان ، وكذا منتجات المجمع الحرفى بالجنينة والشباك بنصر النوبة .

محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلاً رمضان" في حي اللوتس بالإسكان المميز

شهدت مكتبة مصر العامة بأسوان تنظيم قافلة للثقافة الكورية وذلك لتقديم لمحات من الثقافة والفن الكوري لمواطني أسوان بما يساهم في تحقيق التفاهم المتبادل بين البلدين ، وقد شارك في فعاليات القافلة الثقافية إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، وأيضاً إيمان خفاجة مدير المكتبة .

ويأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان وجمهورية كوريا الجنوبية ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

تنظيم قافلة للثقافة الكورية بمكتبة مصر العامة بأسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم الانتهاء من نقل تبعية مستشفى دراو من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ليصل عدد المستشفيات التي تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالي 11 مستشفى مدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

محافظ أسوان: نقل تبعية دراو للرعاية الصحية ضمن مستشفيات التأمين الصحي

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

وزير الكهرباء

إصابة شقيقة وزير الكهرباء ومصرع زوجها في حادث تصادم

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 21-2-2025

بعد تثبيت سعر الفائدة.. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM

بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟

الحضري

جاي من دمياط.. عفروتو يهاجم الحضري بسبب تصريحاته عن الأهلي

بيان جديد من الإسكان للمتقدمين لشقق سكن لكل المصريين 5

بعد فرز طلبات «سكن لكل المصريين 5» طريقة التظلم على النتيجة فور ظهورها

الأهلي

الكشافة يراقبوه| الأهلي يقترب من ضم "بن شرقي" الجديد.. من هو؟

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

بالصور

ميريام فارس تستعرض أناقتها بملابس كاجوال| صور

ميريام فارس
ميريام فارس
ميريام فارس

PV5.. أول فان كهربائية من كيا| صور

كيا PV5
كيا PV5
كيا PV5

برشاقة لافتة.. روبي تثير الجدل في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

القرصيا
القرصيا
القرصيا

فيديو

رامز ايلون مصر

اعترفوا على نفسهم.. نجوم أعلنوا انضمامهم لبرنامج رامز إيلون مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد