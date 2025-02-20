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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلاً رمضان" في حي اللوتس بالإسكان المميز

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان
محمد عبد الفتاح

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض "أهلاً رمضان" بحي اللوتس “ الإسكان المميز ”.

 وذلك ضمن سلسلة المعارض الجارى افتتاحها بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستهلاكية من الدواجن والبقوليات والبقالة ، فضلاً عن ياميش رمضان ، وكذا منتجات المجمع الحرفى بالجنينة والشباك بنصر النوبة .

وخلال تفقده لأقسام المعرض برفقه المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نحرص لتوفير السلع الأساسية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في هذا الشأن .

ولفت المحافظ إلى أن معارض "أهلاً رمضان" وصلت إلى 29 معرض، ويتم إفتتاحها بشكل متتالى بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ومديرية التموين والغرفة التجارية ، وكذا الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحزبية من أجل توفير السلع المتنوعة للمواطن الأسوانى بكميات وبتخفيضات مناسبة.

وعقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اجتماعاً تنسيقاً لإستعراض المقترحات والرؤى الخاصة بتجميل المناطق الحيوية داخل مركز ومدينة إدفو وفقاً للتصميمات التى يقوم بإعدادها طلاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم الزخرفة والإعلان بالتعليم الفنى التابع لإدارة إدفو التعليمية.

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن محمود بدوى مدير مديرية التربية والتعليم ، وعاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو .

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه المبادرة الجميلة التى تعبر عن الفكر الراقى والمستنير للطلاب والمعلمين للمشاركة الجادة فى خدمة مجتمعهم من خلال إستثمار ما يمتلكونه من مواهب وأفكار إبداعية تعمل على النهوض بمنظومة التطوير والتجميل ، وبما يساهم فى الإرتقاء الوجه الجمالى والحضارى لعروس المشاتى ، ويكون نموذجاً مشرفاً أمام الضيوف من الزائرين والأفواج السياحية .

ووجه المحافظ إلى سرعة الإنتهاء من التصميمات ليتم إعتمادها من المحافظ ، مع وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ مشروع التجميل طبقاً للرسومات الفنية بمناطق طريق معبد إدفو كمرحلة أولى ، يعقبه كورنيش النيل ، ثم كوبرى إدفو لتحقق هذه اللمسات الجمالية إضافة هامة وخلق بانوراما جمالية متكاملة تبهر المواطنين والزائرين لمدينة إدفو السياحية .

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