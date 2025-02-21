محافظ أسوان يطمئن على جاهزية وتوافر الأجهزة الطبية والعلاجية بمستشفى أبو سمبل الدولى

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على تفقد الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية بمستشفى أبو سمبل الدولى ، بجانب الصيدلية والعناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى للإطمئنان والتأكد من جاهزيتها وتوافر الخدمات الطبية والعلاجية بها لإستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مع رصيد كافى من أكياس الدم .

ويأتى ذلك فى ظل الجهود المبذولة لتهيئة كافة الأجواء أمام الأفواج السياحية والزائرين المشاركين فى إحتفالات مهرجان تعامد الشمس ، وفور وصوله لمدينة أبو سمبل السياحة .

وأثناء جولته التفقدية برفقة القيادات التنفيذية ، شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إنتظام الأطباء الإستشاريين والنواب فى جميع التخصصات من أجل تقديم خدمة صحية بجودة عالية لأهالى أبو سمبل والزائرين لها.

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك تواجد فرق الإنتشار السريع لعربات الإسعاف والحماية المدنية سواء فى منطقة معبدى أبوسمبل أو بباقى الشوارع والميادين لتقديم الخدمات العاجلة على الوجه الأكمل ، وأشاد المحافظ بالمستوى الراقى الذى أصبحت عليه المستشفى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية .

فيما إفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان موقف سيارات السيرفيس الأجرة الرئيسى بمدينة أبو سمبل السياحية ، والذى تم إنشاؤه ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه ، وعلى مساحة 1500 م2 ، ليستوعب حوالى 50 سيارة وأتوبيس ، ويضم منطقة خدمات متكاملة تشمل 2 دورة مياه للسيدات ، و 3 دورات مياه للرجال ، وكافتيريا ، وغرفة للكارته ، و 7 محلات تجارية ، فضلاً عن 6 مظلات للسيارات ، وبوابة للدخول ، وأخرى للخروج .

وأثناء جولته التى رافقه فيها سيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نعمل لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية ، وهو ما تجسد فى تشغيل موقف المدينة بأبو سمبل ، مع فتح باب الترخيص لعدد 5 سيارات للعمل على خط سير معبدى رمسيس الثانى وقرية المستقبل بمدينة أبو سمبل السياحية ، وهو المطلب الذى تقدم به أهالى المدينة للمحافظ أثناء جولته الميدانية ولقاؤه بهم .