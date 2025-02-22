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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

الزمالم
الزمالم
رباب الهواري

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لنادي الزمالك، على ملامح تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مثلها. أما الأهلي، حامل اللقب، فيأتي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر. ويسعى بيسيرو لتحقيق انتصاره الأول مع الزمالك، بعد أن استهل مشواره بالتعادل الإيجابي أمام بتروجيت بهدف لكل فريق.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي:


    •    حراسة المرمى: محمد عواد.
    •    خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، ومحمود الونش أو صلاح مصدق، وعمر جابر.
    •    خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، مع احتمالية الاستعانة بأحمد الجفالي كورقة رابحة خلال اللقاء.
    •    خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويأمل الزمالك في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصدارة وتقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يسعى الأهلي لاستعادة القمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه التقليدي.

القنوات الناقلة لمباراة قمة الأهلي والزمالك 


يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الأهلي في بث مباشر عبر شاشة قناة أون سبورتس الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024-2025.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في مباراة القمة


يتفوق الأهلي في القيمة السوقية على غريمه التقليدي الزمالك في القمة 129، وتبلغ قيمة المارد الأحمر 33.9 مليون يورو، بينما قيمة الفارس الأبيض تبلغ 15.55 مليون يورو.

واللاعب الأعلى قيمة تسويقية في المباراة هو أحمد سيد زيزو نجم القلعة البيضاء بـ4 مليون يورو.

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