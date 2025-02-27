ببطارية 7000 م.أمبير.. ريلمي تطلق هاتف Realme Neo 7 SE

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الجديد Realme Neo 7 SE، الذي يعزز محفظة الشركة في سوق الهواتف الذكية المتوسطة الفئة، وهو يعد منافس قوي لهواتف سامسونج وشاومي.

مواصفات هاتف ريلمي Realme Neo 7 SE

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يتم تشغيل هاتف ريلمي الجديد Realme Neo 7 SE بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8400-MAX، ويتوفر بخيارات ذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، مع خيارات تخزين تتراوح بين 256 و512 جيجابايت.

يتميز هاتف ريلمي Realme Neo 7 SE بشاشة من نوع AMOLED 8T LTPO بقياس 6.78 بوصة، بدقة FHD+، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية، كما يتمتع الهاتف بذروة سطوع تبلغ 6000 شمعة في المتر المربع، ومعدل أخذ العينات الفوري 360هرتز، وطبقة حماية من زجاج crystal armour glass.

فيما يتعلق بالكاميرا، يضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بجهاز استشعار من طراز Sony IMX882 بفتحة عدسة F/1.8، بالإضافة إلى مستشعر عمق بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع المدمج في الشاشة، ومكبرات صوت استيريو، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

مواصفات هاتف ريلمي Realme Neo 7 SE

تشمل الميزات الأخرى بالهاتف مستشعر بصمات الأصابع بصري مدمج أسفل الشاشة، وصوت عالي الدقة ومكبرات صوت استريو، وغرفة بخار VC واحدة، يحظى الهاتف بتصنيف IP66 وIP68 وIP69، مما يجعله مقاوما للماء والغبار، ويعمل بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0.

يبدأ سعر Realme Neo 7 SE من 1799 يوان صيني (حوالي 248 دولار) للطراز الذي يحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة و256 جيجابايت من التخزين، بينما سعر نموذج 12 + 512 جيجابايت يصل إلى 1899 يوان صيني (262 دولار).