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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ريلمي تطلق هاتف Realme C75 الجديد.. السعر والميزات

مواصفات هاتف ريلمي Realme C75
مواصفات هاتف ريلمي Realme C75

أعلنت شركة ريلمي، عن هاتفها الجديد Realme C75، الذي يتميز بتصميم قوي ومواصفات متطورة، ليجمع بين الأداء العالي والمتانة الفائقة.

مواصفات هاتف ريلمي Realme C75

كما يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme C75 بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بدقة FHD+ تدعم معدل تحديث 90 هرتز، مما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

ويأتي Realme C75 بأعلى تصنيف لمقاومة الماء والغبار في فئته، حيث يمكنه تحمل الغمر في المياه حتى عمق 2 متر وفقا لمعيار IP68/IP69، إلى جانب توفير حماية مقاومة للكسر بمعايير الحماية العسكرية MIL-STD-810H، لمقاومة الصدمات والسقوط، بفضل حماية بزاوية 360 درجة.

كما تزوده ريلمي بطبقة من زجاج ArmorShell glass، تمنحه مقاومة للخدوش بنسبة 400% أكثر من المنافسين، كما يتمتع الهاتف بإطار معدني قوي، وتصميم داخلي يشبه الوسادة الهوائية لامتصاص الصدمات.

ويتميز Realme C75 ببطارية تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير، وهي الأكبر في فئته، تدعم شحن سريع بقوة 45 وات، مما يتيح شحن الهاتف بنسبة 50% في أقل من 30 دقيقة، توفر البطارية ما يصل إلى 23 يوما من وضع الاستعداد، و6.8 ساعة من اللعب المتواصل، و12.8 ساعة من مشاهدة الفيديوهات على يوتيوب دون انقطاع.

مواصفات هاتف ريلمي Realme C75


مميزات Realme C75
 

يدعم Realme C75 وضع راحة العين، الذي يقلل من إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة، وزودته ريلمي بمكبرات صوت قوية مدعومة بخوارزميات متقدمة، مما يتيح زيادة مستوى الصوت بنسبة 400%، ويوفر تجربة صوتية غامرة تناسب الألعاب والمشاهدة والاستماع إلى الموسيقى.

ويتم تشغيل Realme C75، بواسطة معالج ميدياتك Helio G92 MaX،متصل بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، ومايصل إلى جانب 16 جيجابايت إضافية من التخزين الافتراضي، مما يسمح بتعدد المهام بسلاسة ودون أي تباطؤ.

أسعار Realme C75
 

يتوافر هاتف Realme C75 للطلب المسبق مقابل سعر يبدأ من 9299 جنيها مصريا، للنسخة بسعة 128 جيجابايت + 8 جيجابايت رام.

ريلمي Realme C75 ريلمي Realme C75

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