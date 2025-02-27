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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأمن يداهم مصنعا لانتاج مستحضرات التجميل المغشوشة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصنيع مستحضرات تجميل "بدون تراخيص" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية) بتصنيع وتغليف مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" داخل أحد المحال الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (ماكينة تغليف - كمية كبيرة من المواد الخام والمصنعة وعبوات التعبئة والتغليف).

وبمواجهتهم إعترفوا بتحصلهم على المواد الخام المضبوطة من أحد المصانع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم ، وبإستهدافه أمكن ضبط (مالك المصنع) وبحوزته (كمية كبيرة من الأدوات والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن القاهرة مستحضرات التجميل المغشوشة تصنيع مستحضرات تجميل

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