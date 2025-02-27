الأمن يداهم مصنعا لانتاج مستحضرات التجميل المغشوشة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصنيع مستحضرات تجميل "بدون تراخيص" بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية) بتصنيع وتغليف مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" داخل أحد المحال الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (ماكينة تغليف - كمية كبيرة من المواد الخام والمصنعة وعبوات التعبئة والتغليف).

وبمواجهتهم إعترفوا بتحصلهم على المواد الخام المضبوطة من أحد المصانع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم ، وبإستهدافه أمكن ضبط (مالك المصنع) وبحوزته (كمية كبيرة من الأدوات والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.