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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس منها.. حالات صحية تسبب ظهور قروح الفم البيضاء

أمراض تتسبب في ظهور قروح الفم البيضاء
أمراض تتسبب في ظهور قروح الفم البيضاء
آية التيجي

تُعد قروح الفم البيضاء من المشكلات الشائعة التي قد تنتج عن عدة أسباب صحية، بعضها بسيط ومؤقت.

أمراض تتسبب في ظهور قروح الفم البيضاء

بينما قد يكون بعض قروح الفم البيضاء مؤشرًا على حالات مرضية تتطلب متابعة طبية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أبرزها ما يلي :

ـ  القروح القلاعية (قرح الفم العادية) :

الأعراض: 

بقع بيضاء أو صفراء محاطة بحواف حمراء، مؤلمة، وتظهر على اللسان أو داخل الخدود.

الأسباب: 

التوتر، نقص الفيتامينات (B12، الحديد، حمض الفوليك)، حساسية الطعام، أو اضطرابات الجهاز المناعي.


ـ العدوى الفطرية (القلاع الفموي) :

الأعراض: 

بقع بيضاء تشبه الجبن على اللسان وسقف الحلق، قد يصاحبها احمرار وألم.

الأسباب: 

عدوى فطرية بسبب فطر المبيضات (Candida)، تحدث غالبًا لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، مرضى السكري، أو بسبب استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون.


ـ التهاب الفم الفيروسي (الهربس الفموي) :

الأعراض: 

بثور صغيرة تتحول إلى قروح بيضاء مؤلمة حول الفم أو داخله.

الأسباب: 

فيروس الهربس البسيط (HSV-1)، وينتقل عن طريق التلامس المباشر مع شخص مصاب.


ـ اضطرابات الجهاز المناعي :

كمرض بهجت، الذئبة الحمراء، مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي.

الأعراض: 

تقرحات فموية متكررة مصحوبة بأعراض أخرى مثل التهابات العين، الجلد، والمفاصل.


ـ نقص الفيتامينات والمعادن :

الأعراض: 

قروح متكررة بالفم، جفاف الفم، تشقق الشفاه.

الأسباب: 

نقص الحديد، فيتامين B12، حمض الفوليك، والزنك، مما يؤدي إلى ضعف الأغشية المخاطية.


ـ الحساسية أو تهيج الفم :

الأسباب: 

تناول أطعمة حارة أو حمضية، حساسية من بعض معاجين الأسنان التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم (SLS)، أو استخدام تركيبات أسنان غير مناسبة.


ـ التدخين أو الإقلاع عنه :

يؤدي التدخين إلى تهيج بطانة الفم، وعند التوقف عن التدخين، قد يعاني البعض من ظهور تقرحات فموية مؤقتة.


ـ الأمراض السرطانية (نادرًا) :

في حالات نادرة، قد تكون القروح الفموية البيضاء علامة على سرطان الفم، خاصة إذا كانت غير مؤلمة، لا تلتئم خلال أسبوعين، أو مصحوبة بتغيرات في اللسان أو الفم.

أمراض تسبب في ظهور قروح الفم البيضاء


متى يجب زيارة الطبيب؟

ـ إذا استمرت القروح لأكثر من أسبوعين دون تحسن.


ـ إذا كانت مؤلمة جدًا أو متكررة الحدوث.


ـ إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر أو صعوبة البلع.

طرق علاج قروح الفم البيضاء

ـ استخدام غسول الفم المطهر أو الماء والملح.

ـ تجنب الأطعمة الحارة والحمضية التي قد تزيد التهيج.

ـ تناول مكملات الفيتامينات في حالة وجود نقص.

ـ في حالات العدوى الفطرية أو الفيروسية، قد يصف الطبيب مضادات الفطريات أو الفيروسات.

أمراض التدخين الفيتامينات الحساسية الأمراض السرطانية تهيج الفم العدوى الفطرية قروح الفم قروح الفم البيضاء القروح القلاعية التهاب الفم الفيروسي اضطرابات الجهاز المناعي

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