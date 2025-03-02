«تعال نعيش اللحظة».. نانسي عجرم توجّه رسالةلـ محمد صلاح |شاهد

شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالها برفقة النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأرفقت نانسي الصورة بتعليق قالت فيه: "وأصلًا ده مفيش في إيدينا غير دلوقتي نعيشه... تعال نعيش."

أحدث أعمال نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "طول عمري نجمة"، والتي تُعد آخر تعاون جمعها مع الملحن الراحل محمد رحيم.

كما أطلقت نانسي أغنية "من نظرة" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

نانسي عجرم وأغاني فيلم "مقسوم"

وكانت نانسي قد شاركت أيضًا في فيلم "مقسوم" بتقديم أغنيتين:

"مقسوم" من كلمات تامر مهدي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع Coolpix Boy.

"قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وتواصل نانسي عجرم نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال التي تلقى صدى واسعًا لدى جمهورها في الوطن العربي.