قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غموض يحيط باتفاق وقف إطلاق النار.. وخبير يكشف موقف حماس وإسرائيل
سيارات جديدة 2025 في مصر بـ 800 ألف جنيه .. صور
إصابة 5 أشخاص بالدقهلية بينهما طفلين في حادث انقلاب ميكروباص
قصور الثقافة تتألق فى رمضان .. احتفالات مكثفة بالمحافظات .. أفلام مجانية بقصر السينما طوال الأسبوع
الاتحاد الأوروبي: مصر تلعب دورا محوريا في ضمان السلم والأمان الدائم في المنطقة
دعاء ثاني يوم في رمضان مستجاب.. ردده يرزقك الله خيرا وفيرا
أذان المغرب 2 رمضان .. اعرف هتفطر إمتى؟
احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
وزير الخارجية: نعول على الاتحاد الأوروبي في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة
الاحتلال يقتل 115 غزيا.. والخارجية الفلسطينية ترفض تسييس المساعدات
وزير الخارجية: هناك التزام أوروبي بدعم أمن مصر المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان/أبوسمبل البرى

اسعاف - ارشيفية
اسعاف - ارشيفية
محمد عبد الفتاح

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبوسمبل البرى ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 110 طريق أسوان / أبوسمبل البرى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وجارى اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع حادث دهس سيارة نقل ثقيل "مقطوره" عند طريق قري الإصلاح وحجازه بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث دهس مقطورة عليه بطريق قرى الإصلاح حجازه التابع لمركز كوم أمبو شمال المحافظة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية وتبين بالتحريات والمعاينة أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد دهس مقطوره، وأنه يدعى أمير أبو الحسن حسين 16 سنة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم .

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعى بمدينة أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعي تحديدا عند نجع الشديدة بقرية أبو الريش التابعة لدائرة مدينة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين بالمعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق .. الكيلو بكام؟

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

حريق سوق الجملة بمدينة طنطا

النيران وصلت السما والسبب صادم.. شهود عيان يروون تفاصيل حريق سوق الجملة بطنطا| فيديو وصور

ترشيحاتنا

غزة تحتفل بشهر رمضان الكريم

أيمن الرقب: غزة تحاول أن تسرق الفرحة وتصمم“على التعمير لا التهجير”

لقاء لكهنة حديثي السيامة

لقاء تكويني لكهنة حديثي السيامة بإيبارشيتيّ سوهاج وأسيوط

الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يلتقي أمناء خدمة التربية الدينية بكنائس القاهرة

بالصور

طريقة عمل مقبلات فى رمضان

طريقة عمل مقبلات فى رمضان
طريقة عمل مقبلات فى رمضان
طريقة عمل مقبلات فى رمضان

من المطبخ اللبنانى.. طريقة عمل سلطة الفتوش

من المطبخ اللبنانى..طريقة عمل سلطة الفتوش
من المطبخ اللبنانى..طريقة عمل سلطة الفتوش
من المطبخ اللبنانى..طريقة عمل سلطة الفتوش

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المخلل على فطار رمضان

مخلل
مخلل
مخلل

مصدر للطاقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟

فيديو

فتاة - أرشيفية

القبض على سيدة سرقت قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة

ضبط - أرشيفية

ضبط 3 سيارات لأداء حركات استعراضية بموكب زفاف على كوبري الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد