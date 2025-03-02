إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان/أبوسمبل البرى

تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبوسمبل البرى ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 110 طريق أسوان / أبوسمبل البرى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وجارى اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع حادث دهس سيارة نقل ثقيل "مقطوره" عند طريق قري الإصلاح وحجازه بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث دهس مقطورة عليه بطريق قرى الإصلاح حجازه التابع لمركز كوم أمبو شمال المحافظة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية وتبين بالتحريات والمعاينة أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد دهس مقطوره، وأنه يدعى أمير أبو الحسن حسين 16 سنة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم .

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعى بمدينة أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعي تحديدا عند نجع الشديدة بقرية أبو الريش التابعة لدائرة مدينة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين بالمعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.