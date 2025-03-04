الإمساك في رمضان.. أسبابه وعلاجه بطرق طبيعية

يعاني الكثير من الامساك في رمضان وتكون أحدي المشاكل التي تواجه الصائم ومن أسباب الإمساك في رمضان واكدت الدكتورة فاطمة موسي استشاري التغذية العلاجية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك ان قلة شرب المياه بين الفطار والسحور.

تناول أكل دسم ومقلي كتير.

الإكثار من النشويات وقلة الألياف في الأكل.

قلة الحركة والكسل بعد الأكل.

علاج الإمساك بطرق طبيعية:

اشرب 2-3 لتر مياه يوميًا

زود في الألياف الطبيعية .. الخضار زى الخس والفاكهة زى البرتقال

كوباي زبادي بالردة أو بذور الكتان تساعدك جدًا

المشروبات الدافئة مثل الينسون والنعناع مفيدة للهضم

العلاج الطبي :

لو الإمساك استمر لأكتر من 3 أيام وسبب تعب، ممكن تلجأ لأدوية ملينة (بعد استشارة الطبيب)

كما أن الامساك يحدث بسبب قلة شرب الماء في رمضان حيث أن احتباس سوائل تعمل علي الامساك وتزيد الوزن

وترفع مستويات سكر الدم .

تسبب التعب والخمول.

تسبب آلام الجسم والمفاصل.

طريقة شرب المياه في رمضان:

تثبيت كوب كبير ماء قبل كل وجبة.

شراب كمية قليلة من الماء بين ركعات التراويح.

كما يمكن تناول الخيار حيث انه لو فوائد كتير و خصوصاً في رمضان لانه بيساعد على:-

1. الشعور بالشبع

2. تعديل حموضة المعدة

3. علاج الإمساك والجفاف

4. تقليل العطش في الصيام

5. يسهل عملية الهضم لانه غنى بالالياف

كل خيار يومياً في رمضان و حافظ على صحتك