عمر كمال عبد الواحد يحتفل بعيد ميلاد والدته بهذه الطريقة

وجه عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي تهنئة لوالدته، بمناسبة عيد ميلادها.
وشارك عمر كمال صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وكتب: “كل سنة وحضرتك طيبة يا بركة حياتي وربنا يباركلنا في عمر حضرتك وصحة حضرتك يا بركة البيت”.
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون، لبحث الترتيبات الخاصة بالمباراة، ومناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالمرحلة القادمة، بينما قاد ميشيل يانكون مرانًا قويًّا للحراس.
أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، التي اختتمها الجهاز الفني بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين.
ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.