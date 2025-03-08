غزل المحلة يواجه فاركو اليوم في دور الـ16 من كأس مصر

يستعد فريق غزل المحلة لملاقاة فاركو في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على استاد غزل المحلة، وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتأهل غزل المحلة إلى هذا الدور بعد فوزه على سبورتنج بهدف نظيف، بينما حقق فاركو فوزًا كبيرًا على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، في مواصلة النتائج الإيجابية مع الفريق منذ توليه المسؤولية، ويطمح في التأهل إلى دور الثمانية. كما وجه فاسيليو تحذيرًا للاعبيه بشأن خطورة مهاجمي فاركو، مطالبًا إياهم بتضييق المساحات أمامهم. كما شدد على ضرورة استغلال الفرص التي ستتاح للمهاجمين أمام مرمى الفريق المنافس.

من جهة أخرى، طالب أحمد خطاب، المدير الفني لفريق فاركو، لاعبيه، ببذل أقصى جهد للحصول على بطاقة التأهل من استاد المحلة، كما حذرهم من الهجمات المرتدة لفريق المحلة، خاصةً من مهاجم الفريق، بن حمودة.

وتغيب الأهلي عن البطولة هذا الموسم بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية، حيث تنص اللوائح على استبعاده من البطولة بسبب ذلك.

يذكر أن بيراميدز هو حامل لقب كأس مصر في النسخة الماضية، حيث توج بالبطولة لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على زد في المباراة النهائية.