توزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في كفرالشيخ

كثفت "جمعية الأورمان" جهودها لتوزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، خلال شهر رمضان المعظم، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.



وقال وكيل المديرية السيد مسلم- في بيان، اليوم الاثنين- إن توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع جاء بهدف خدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلًا عن إدخال الفرحة إلى قلوبهم.



وأشاد السيد مسلم بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التكافل الاجتماعي، مؤكداً أن تلك الجمعيات أصبحت شريكا أساسيا للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية.



من جانبه.. قال مدير عام الجمعية ممدوح شعبان، إن "الأورمان" تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا، حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يسهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر.



وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة مثل شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.