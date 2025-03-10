مي عمر على إنستجرام: اللهم ابعد عنا نفوس تحمل لنا الحسد و الغيرة

وجهت الفنانة مي عمر رسالة الي جمهورها عن الحسد وكتبت عبر حسابها الشخصي على انستجرام : “دعاء الحسد اللهم ابعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة واحفظنا يالله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها يالله”

إطلالة مي عمر في السعودية



تألقت مي عمر في أحدث جلسة تصوير بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية قفطان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالنقوشات والتطريزات التي حملت اللون الفضي.



انتعلت مي عمر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها و أسلوبها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها من حين لأخر.



ومن الناحية الجمالية، بدت مي عمر بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.