مسلسل اش اش الحلقة 8.. ماذا ستفعل مي عمر مع ماجد المصري؟

تصدر مسلسل اش اش الحلقة 8، قائمة البحث (تريند) على محرك البحث جوجل بعد الأحداث المشوقة في الحلقة السابقة.

وتساءل متابعو مسلسل اش اش، عما ستسفر عنه أحداث المسلسل بحلقة اليوم بعدما وقع ماجد المصري فى فخ مي عمر.

مسلسل اش اش

تستمر الإثارة والتشويق في مسلسل “إش إش”، حيث تتوالى الأحداث ويجد رجب الجريتلي نفسه في مصيدة إش إش، بعدما بدأ في البحث عنها، ومع علم مختار ووالدته شادية بمحاولاته للوصول إليها؛ تزداد مخاوفهما من اكتشاف الحقيقة، مما يدفعهم لمحاولة التصرف بحذر.

وفي مشهد آخر، يقوم نصة (عصام السقا) بإرسال صفاء (شيماء سيف) إلى المستشفى للاطمئنان على حالة لبنى بعد طعنها بالخطأ، لمعرفة ما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة، لكن فور وصولها، تقع صفاء في قبضة مختار وشادية، اللذان يحاولان استجوابها لمعرفة من الذي أرسلها.

تزداد حدة الأحداث عندما تقرر إش إش إحياء حفل زفاف ابن أحد كبار تجار قطع الغيار، بعد أن أخبرها متعهد الأفراح شخاليل (علاء مرسي) أن رجب الجريتلي سيكون حاضرًا في الحفل، ويبدو أن إش إش تسعى لاستغلال هذه الفرصة للقاء رجب، ولكن هل ستكون هذه المواجهة لصالحها أم أنها ستكشف أسرارها؟.

أبطال مسلسل إش إش

المسلسل من بطولة مي عمر، إلى جانب ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.