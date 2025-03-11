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الشرع يرد على اتهامات وزير دفاع إسرائيل له بـ "الارهابي"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرع يرد على اتهامات وزير دفاع إسرائيل له بـ "الارهابي"

أحمد الشرع
أحمد الشرع
القسم الخارجي

وصف الرئيس السوري أحمد الشرع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأخيرة بأنها "كلام فارغ"، معتبرًا أن إسرائيل هي آخر من يحق له الحديث عن الأوضاع في سوريا، في إشارة إلى دورها في قتل عشرات الآلاف في قطاع غزة ولبنان خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.  

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، رفض الشرع التهديدات المتزايدة الصادرة عن إسرائيل، مشيرًا إلى أنها احتلت أراضي في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتسعى الآن إلى فرض أجندتها العدوانية على المنطقة.  

وجاءت تصريحات الرئيس السوري ردًا على هجوم حاد شنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حيث اتهم الشرع بارتكاب "مذابح" ضد الطائفة العلوية في سوريا، واصفًا إياه بأنه "إرهابي جهادي ينتمي إلى مدرسة القاعدة ويرتكب فظائع ضد المدنيين".  

وزعم كاتس أن "قوات الجولاني"، التي تقاتل تحت راية الحكومة السورية الجديدة، تقوم بارتكاب جرائم بحق العلويين في البلاد، مضيفًا أن الشرع "خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي كمتطرف جهادي يسير على خطى القاعدة".  

وفي سياق متصل، ربط كاتس بين الموقف الإسرائيلي والتطورات الأخيرة في الساحل السوري، مؤكدًا أن إسرائيل "ستدافع عن نفسها ضد أي تهديد قادم من سوريا"، مشددًا على التزام تل أبيب بحماية مستوطناتها في الجولان والجليل، والبقاء في مناطق الأمن الممتدة حتى جبل الشيخ.  

كما أضاف الوزير الإسرائيلي أن تل أبيب "ستحافظ على جنوب سوريا خاليًا من الأسلحة والتهديدات، وستدافع عن السكان الدروز هناك"، مهددًا بأن أي جهة تستهدفهم ستواجه برد إسرائيلي قوي.  

وتأتي هذه التصريحات بعد ليلة دامية شهدتها منطقة الساحل السوري، حيث أعلنت قوات الأمن السورية عن خوض اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة تنتمي إلى فلول النظام السابق، في تصعيد جديد يعكس استمرار التوترات الأمنية في البلاد.

سوريا لبنان بشار الأسد قطاع غزة يسرائيل كاتس أحمد الشرع وزير الدفاع الإسرائيل

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