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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد شوارع منطقة المجاهدين بحي غرب ويتابع أسعار السلع بمنافذ البيع

محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع المواد الغذائية بحي غرب
محافظ أسيوط يتفقد منافذ بيع المواد الغذائية بحي غرب
إيهاب عمر

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عدد من شوارع منطقة المجاهدين بحي غرب ضمن جولاته الميدانية المستمرة على كافة القطاعات بالقرى والمراكز والأحياء للتواصل المباشر مع المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لمطالبهم وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتفعيلاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، والدكتور المهندس مصطفى عبدالرازق استشاري الإنشاءات الهندسية.

منافذ بيع السلع الغذائية 

بدأ المحافظ جولته بتفقد أحد منافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بمنطقة غرب البلد واطمأن على أسعار السلع وتوافرها بكميات مناسبة خاصة مع الطلب المتزايد الذي تشهده الأسواق خلال شهر رمضان الكريم.

كما تفقد المحافظ؛ عدد من شوارع منطقة المجاهدين، والتقى المواطنين ـ خلال جولته التفقدية ـ واستمع لشرح تفصيلي من رئيس الحي عن طبيعة المنطقة والخدمات المتوفرة موجهاً بإزالة ورفع المخلفات والقمامة أولاً بأول والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة لتكون بالشكل اللائق لها داعياً المواطنين للحفاظ على البيئة، كما وجه باستغلال حديقة ميدان المجاهدين لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وتعظيم الموارد والإستفادة من تلك الأماكن والأصول المملوكة والمتاحة لدينا في تنمية الموارد الذاتية وزيادة العوائد الإقتصادية.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والميدانية لكافة القطاعات الخدمية من خلال جولاته الميدانية المستمرة للوقوف على مدى تقديم الخدمات للمواطنين لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات ووضع حلول عاجلة لشكاوى المواطنين والعمل على تقديم خدمة أفضل لهم في القطاعات المختلفة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها مشيراً إلى أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم في القطاعات المختلفة والاستجابة لتطلعاتهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.

أسيوط حي غرب أسيوط أخبار أسيوط منافذ بيع السلع الغذائية أخبار المحافظات

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