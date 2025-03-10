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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يوم الشهيد.. محافظ أسيوط يشهد عروضا فنية وعسكرية بمدرسة ناصر الثانوية

محافظ أسيوط يشهد العروض الفنية والعسكرية لطلاب مدرسة ناصر الثانوية
محافظ أسيوط يشهد العروض الفنية والعسكرية لطلاب مدرسة ناصر الثانوية
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، العروض الفنية والعسكرية التي نظمتها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بمدينة أسيوط ، ويضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بالمدرسة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز بين الطلاب والحضور.

 جاء ذلك بحضور العميد هاني محمد الفاروقي المستشار العسكري بالمحافظة، ومحمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، والعقيد أحمد محمد عبد الحكيم مساعد المستشار العسكري، وعامري كامل مدير المدرسة، ومديري بعض الإدارات التعليمية المختلفة.

بدأت الفعاليات بالاستقبال ثم السلام الوطني ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمدرسة ثم عزفت الموسيقى العسكرية ـ سلام الشهيد ـ أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر الأطهار وفاءاً لشهداء مصر وعرفانا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات في تقليد عسكري أصيل للوفاء للشهداء وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن وشعبه العظيم.

عروض فنية ورياضية

وشهد المحافظ، العروض الفنية والرياضية للطلاب ضمن أنشطة المدرسة خلال العام الدراسي والتي تدل على تدريبهم العالي ومدى انضباطهم ثم تفقد متحف المدرسة الذي يضم الصور التذكارية والسجلات والدروع والميداليات التي تحكي تاريخ المدرسة على مر العصور وبعض الطيور المحنطة والعملات النادرة والطوابع وبعض الأجهزة التعليمية والوسائل النادرة التي مر عليها أكثر من 100 عام، واستمع لشرح عن الأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي واطمأن على تجهيز الوسائل التعليمية.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه المكتبة وما بها من كتب ووثائق، ومعرض المنتجات الفنية والمشغولات اليدوية للطلاب، واستمع إلى بعض الأغاني الوطنية (بص في عنينا، احنا مش بتوع حداد، أسود، سلام الشهيد) لفرقة الموسيقى بالمدرسة بإشراف أسرة التربية الموسيقية على مسرح قاعة المدرسة.

ووجه محافظ أسيوط، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة يوم الشهيد حيث أن تواجدنا اليوم تخليداً للذكرى العطرة للشهيد عبد المنعم رياض والذي يمثل قدوة ورمز للتضحية والتفاني من أجل الدفاع عن بلادنا وهو ما ينعكس إيجابياً على تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والمعلمين مقدماً الشكر لقيادة المدرسة والقائد العسكري لها لانضباط الطلاب وتميزهم وكفاءتهم العالية في التدريبات الرياضية والعروض التي قاموا بها.

ولفت المحافظ، إلى ضرورة مشاركة هذه العروض للطلاب بالزي الرياضي ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام معلناً عن إطلاق مسابقات لتنفيذ أفلام تسجيلية لمحاربة الفكر المتطرف والمخدرات والزواج المبكر، والحفاظ على البيئة ودمج الأشخاص ذوي الهمم، وغيرها من القضايا المجتمعية الهامة فضلاً عن مسابقة عن أغنية عن محافظة أسيوط تعبر عن الشعب الأسيوطي على أن يتم تشكيل لجان بالمدارس لاختيار المتفوقين من الطلاب في (الشعر، الفنون، والعزف، والأغاني ) للحصول على الجوائز والمشاركة في الصالون الثقافي الذي سيتم تنظيمه يوم الأحد الأول من كل شهر ما يساهم في تشجيع الطلاب لصقل خبراتهم ومواهبهم المختلفة موجهاً بحصر أسماء الشهداء من محافظة أسيوط منذ عام 1948 وحتى 2024 سواء من القوات المسلحة أو الشرطة أو من القطاع الطبي خلال جائحة كورونا.

أهمية الأنشطة المدرسية

وأكد المحافظ، على أهمية المشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة وممارسة الرياضة بمختلف أنواعها لخلق روح من التنافس لدى الطلاب وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير وتحسين العملية التعليمية بكافة أركانها خاصة مع الإهتمام غير المسبوق من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع التعليم وتربية النشء والاهتمام بالمواهب .

وطالب المعلمين بضرورة شرح معلومات عن يوم الشهيد، وهو ما يساهم في رفع وعي الطلاب بهذا الحدث التاريخي ، موجهاً رسالة إلى طلاب المدرسة حثهم خلالها على الجد والاجتهاد والتفاني في الدراسة ومواجهة أي تحديات خاصة وأنهم الخط الأول للدفاع الشعبي عن المحافظة في الرخاء والشدة ، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الانضباط والإلتزام لدى الطلاب لتخريج مجموعة متميزة من الطلاب يكونوا مؤهلين لحمل راية الدفاع عن الوطن والحفاظ على استقراره وتقدمه مقدماً رسالة شكر للقيادة السياسية على الإهتمام بالنشء والطلاب وبناء الإنسان المصري.

يوم الشهيد أسيوط تعليم أسيوط أخبار أسيوط مدرسة ناصر الثانوية أخبار المحافظات

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