إيلون مصر .. رعب وصدمة مصطفى أبو سريع في مقلب رامز جلال

دخل الفنان مصطفى أبو سريع، في حالة رعب وصدمة، أثناء وقوعه في مقلب الفنان رامز جلال، مقدم برنامج المقالب رامز إيلون مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الثلاثاء.

حل الفنان مصطفى أبو سريع، اليوم، ضيفا على برنامج «رامز إيلون مصر» من تقديم رامز جلال، والمذاع علي قناة mbc مصر، عقب آذان المغرب.

تفاصيل برنامج «رامز إيلون مصر»

يعرض البرنامج بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج قد إستضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور، وريم مصطفى.

رامز جلال

ويشهد برنامج "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2025 مفاجآت عديدة في ضيوفه الذين يقعون ضحايا بمقالبه هذا العام.

وكان رامز جلال، حرص على فرض السرية التامة لبرنامجه خلال الفترة الماضية، لاستقطاب الضيوف من الوسط الفني والرياضي، حيث تم تصويره بمدينة الرياض في السعودية.

تدور فكرة المقلب حول إيهام مصطفى أبو سريع بأنه سيشارك في برنامج لاكتشاف المواهب، حيث يكون ضمن لجنة التحكيم.

وبعد بدء التصوير، يظهر “المخترع الزنجباري” ليفاجئ الضحية بتجربة غير متوقعة، ليكتشف لاحقًا أنه وقع في فخ رامز جلال ومن المتوقع أن تشهد الحلقة مواقف كوميدية وردود فعل غير متوقعة من الضيف.