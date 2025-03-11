تجاهل تهديد الأهلي بالانسحاب.. رويز يوجه نصائح مهمة لحكام مباراة القمة

طالب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام من الطاقم المكلف بإدارة لقاء القمة رقم 130 بين الزمالك والأهلي في الجولة الافتتاحية لمرحلة تحديد بطل دوري القسم الأول (نايل) بالتركيز الشديد والهدوء واليقظة منذ البداية للنهاية والاستمتاع بالمباراة الكبيرة مع بذل أقصى جهد ممكن والتواجد في المكان المناسب حتى تخرج قراراتهم بشكل يليق بقيمة الحدث.

رويز نصح الطاقم الوطني الذي يقوده الدولي محمود بسيوني بضرورة التعاون فيما بينهم واختص طاقم غرفة الفيديو بقيادة الدولي أحمد الغندور بأهمية مراجعة مواقع الكاميرات قبل انطلاق المباراة حتى تخرج مراجعاتهم لحكم الساحة كأفضل ما يكون ما يوفر العدالة للفريقين.

نصائح الرئيس الجديد للجنة الحكام امتدت للدولي حمادة القلاوي الحكم الرابع حيث طالبه بالتعاون مع دكة بدلاء الفريقين بكل الاحترام والهدوء والقيام بدوره في حل أي مشكلة قد تظهر خلال المباراة.

كانت لجنة الحكام قد أعلنت أمس (الإثنين) اختيار طاقم حكام مصري الإدارة اللقاء الهام يقود الدولي محمود بسيوني ومعه أحمد توفيق طلب وسامي هلهل كمساعدين والدولي حمادة القلاوي حكماً رابعاً وفي غرفة الفيديو الدولي أحمد الغندور ومعه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

بيان النادي الأهلي

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحًا، "التخبط" الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة.

كما ناقش المجلس أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات. بل وامتدت أحيانًا إلى محاولة تحديد طريق البطولة، فضلًا عن قيام النادي خلال الفترة الماضية بإرسال مكاتبات رسمية عديدة لاتحاد الكرة؛ طالبًا تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بها، وإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يحمل سيرة ذاتية تؤهله لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وفي ذات الوقت يتم توفير الأجواء والمعاونين الذين يساعدونه على النجاح. لكن للأسف لم نجد أي استجابة أو ردود على مكاتباتنا. حتى وإن تم أحيانًا تعيين أحد عناصر الكفاءة، وجدنا هناك من يسعون إلى "إقصائه"، ولا زالت المنظومة التحكيمية تمثل علامة الاستفهام الأكبر في الكرة المصرية.. وإزاء كل هذه الأزمات المتكررة، والإصرار على عدم إسناد مباراة اليوم لطاقم تحكيم أجنبي وتوفير عدالة تحكيمية.



طلبات الأهلي



وحفاظًا على حقوق النادي قرر مجلس الإدارة ما يلي:

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.